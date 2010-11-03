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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

بنیتز:

تاتنهام از نظر بدنی قوی تر از اینتر بود

تاتنهام از نظر بدنی قوی تر از اینتر بود

سرمربی اینتر گفت تیم تحت رهبری او به این دلیل به تاتنهام باخته که از نظر بدنی از حریف خود ضعیف تر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر میلان، مدافع عنوان قهرمانی، سه شنبه شب در گروه A رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در زمین تاتنهام با نتیجه 3 بر یک تن به شکست داد.

رافائل بنیتز در خصوص این شکست به اسکای گفت: آنها از نظر فیزیکی بهتر از ما بودند و سریع تر بازی می کردند. هر زمان که توپ را از دست می دادیم این تفاوت به چشم می آمد. ضمن اینکه ما در فوتبال نفر به نفر و یارگیری ضعیف عمل کردیم و همین امر عامل شکستمان شد.

استبان کامبیاسو و دیان استانکوویچ، غایبان بزرگ اینتر در این دیدار بودند. این در حالی است که سولی مونتاری هم با درد در این دیدار حضور پیدا کرد.

سرمربی اینتر در این خصوص گفت: می دانستیم مونتاری از ناحیه ماهیچه ساق پا مشکل دارد اما او خودش می خواست بازی کند و ما گزینه های دیگری نداشتیم. خط میانی تیم ما بدون کامبیاسو و استانکوویچ مشکل دارد و باید این مساله را حل کنیم.

کد مطلب 1184109

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