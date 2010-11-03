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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

قانون فاصله پنجساله برای حج در مصر

مصر تعهد کرده است تا قانون جلوگیری از تکرار تشرٌف به حج را برای زائرانی که در پنج سال گذشته مشرف‌ شده‌اند اجرا کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره به  نقل از عرب‌نیوز، امیمة الحسینی یک مقام مسئول در وزارت توریسم مصر گفته است: این تصمیم جهت ایجاد فرصت برای دیگر شهروندان و به ‌خصوص افراد طبقهٔ ضعیف و متوسط برای انجام فریضهٔ حج اتخاذ شده است.

هم‌چنین اسامة العشیری معاون وزارت‌خانهٔ توریسم گفت: پاسپورت افرادی که امسال برای مشرف شدن به حج ثبت‌نام می‌کنند با دقت بررسی می‌شود و هرکس که یک ویزای حج از سال 2005 در گذرنامه‌اش موجود باشد اجازهٔ سفر به عربستان سعودی برای حج را نخواهد یافت.
 
امیمة الحسینی گفت: سهم ویزاهای حج برای مصر که سال گذشته 50٫000 بود امسال به 80٫000 افزایش یافته است.
کد مطلب 1184112

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