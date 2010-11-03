قانون فاصله پنجساله برای حج در مصر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره به نقل از عربنیوز، امیمة الحسینی یک مقام مسئول در وزارت توریسم مصر گفته است: این تصمیم جهت ایجاد فرصت برای دیگر شهروندان و به خصوص افراد طبقهٔ ضعیف و متوسط برای انجام فریضهٔ حج اتخاذ شده است.
همچنین اسامة العشیری معاون وزارتخانهٔ توریسم گفت: پاسپورت افرادی که امسال برای مشرف شدن به حج ثبتنام میکنند با دقت بررسی میشود و هرکس که یک ویزای حج از سال 2005 در گذرنامهاش موجود باشد اجازهٔ سفر به عربستان سعودی برای حج را نخواهد یافت.
امیمة الحسینی گفت: سهم ویزاهای حج برای مصر که سال گذشته 50٫000 بود امسال به 80٫000 افزایش یافته است.
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