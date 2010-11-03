به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان بامداد امروز چهارشنبه با 20 بازیکن از طریق دبی عازم شهر گوانگجو چین شد و با وجود برخی نگرانی های کادر فنی برای مشکلات خروجی بازیکنان تمام نفرات حاضر در اردو این تیم را در سفر به چین همراهی کردند.

امیرحسین حسینی مسئول رسانه ای تیم امید و مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال به دلیل همکاری نکردن مسئولان کمیته ملی المپیک از سفر به چین بازماند و به این ترتیب تیم امید در مسابقات گوانگجو مسئول رسانه ای نخواهد داشت.

قرار است تیم امید در 4 روزی که تا دیدار با ترکمنستان فرصت دارد، 4 جلسه تمرینی را با نفرات کامل برگزار کند. تیم فوتبال امید ایران درگروه B مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو با تیم‌های ترکمنستان، بحرین و ویتنام همگروه است و به ترتیب طی روزهای 17، 19 و 22 آبان ‌ماه در مرحله مقدماتی با حریفان خود روبه ‌رو خواهد شد. مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو از 16 آبان‌ماه آغاز می شود.