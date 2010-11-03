فعالان سیستم حمل و نقل برون شهری تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، شهریار افندی زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تسهیلاتی همچون کمک به پرداخت 50 درصد از حق بیمه تامین اجتماعی و اعطای وام دراز مدت از 400 هزار تا یک میلیون تومان از طریق شارژ کارت سوخت، به فعالان سیستم حمل و نقل برون شهری تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 250 هزار کامیون و کشنده، 17 هزار اتوبوس، 23 هزار مینی بوس و 27 هزار تاکسی در ناوگان حمل و نقل برون شهری فعالیت می کنند، اظهار داشت: ساماندهی مناسب کارتهای هوشمند، بارنامه‌های الکترونیکی و صورت وضعیتها و همچنین بهسازی ناوگان حمل و نقل روستایی از مهمترین اقدامات انجام شده حوزه حمل و نقل برون ‌شهری در آستانه آزادسازی بهای حامل های انرژی است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: به منظور ساماندهی حمل و نقل برون شهری در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، از 1.5 سال پیش هماهنگی های لازم با کانون ها، انجمنها، موسسات و شرکتهای مرتبط انجام شده تا این مهم به طور مطلوب در کشور محقق شود.

وی با بیان اینکه کنترل و نظارت مناسبی همزمان با افزایش قیمت سوخت اعمال خواهد شد، خاطرنشان کرد: براساس گزینه های مختلفی که دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرده، توانستیم میزان واقعی افزایش قیمت سوخت را محاسبه کنیم.

افندی زاده گفت: تلاش بر این است با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان امور مصرف کننده کشور، اقلام غیرسوختی که بالطبع افزایش قیمت می یابند نیز به قیمت واقعی خود برای فعالان حمل و نقل برون‌شهری عرضه شوند.

وی بیان کرد: با کنترل مناسب قیمتها در حوزه هزینه های بخش حمل و نقل برون شهری، جای هیچگونه نگرانی برای مردم در رابطه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وجود ندارد.

افندی زاده با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها منجر به مصرف بهینه انرژی خواهد شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح به طور یقین بهره‌وری سیستمهای حمل و نقل برون شهری، ایمنی و سرعت نوسازی این ناوگان افزایش می یابد.

معاون وزیر راه و ترابری تاکید کرد: با تدابیر در نظر گرفته شده و فراهم کردن امکانات پیش نیاز طرح، حوزه حمل و نقل برون شهری کشور آمادگی کامل خود برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هادر این بخش را اعلام می‌کند.