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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان در پرده ابهام/ آرای 649 صندوق باطل شد

نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان در پرده ابهام/ آرای 649 صندوق باطل شد

سخنگوی کمیسیون بررسی شکایات انتخابات افغانستان از باطل شدن آرای 649 صندوق اخذ رای در انتخابات پارلمان این کشور که در شهریور سال جاری برگزار شد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اعلام کرد: "احمد ضیاء رفعت" دیروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: با توجه به پیش بینی حق استیناف برای داوطلبانی که آرای آنان باطل اعلام شده، تا پایان رسیدگی به شکایت های گروه "الف" اعلام تعداد آرای باطل شده پیش از موعد مقرر صورت می گیرد.

شکایت های گروه الف شکایت هایی هستند که در صورت درست بودن آنها آرای برخی صندوقها باطل می شود.

در انتخابات پارلمان افغانستان که از آن با عنوان "ولسی جرگه" یاد می شود، پنج میلیون و 600 هزار نفر شرکت کردند که کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات تاکنون یک میلیون و 300 هزار رای را باطل اعلام کرده است.

مقامات افغانی و غربی در این باره می گویند: میزان تقلب در این انتخابات به حدی فراگیر بوده که احتمالا 25 درصد از آرای اخذ شده باطل اعلام شوند.

موارد تخلف شامل مواردی چون پر کردن صندوق ها، مجبور کردن مردم برای رای دادن به فردی خاص، فساد مسئولان صندوق های اخذ رای و مواردی چون فساد خود نامزدها می شود و این به آن معناست که بین 80 هزار تا یک میلیون رای از جمع آرای اخذ شده باطل اعلام می شوند.
 
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اعلام آمار دقیق آرائی که قرار است باطل شوند خودداری کرده اما چندی پیش اعلام نمود که تمام آرا و یا بخشی از آرای اخذ شده در 430 شعبه باطل می شوند و آرای اخذ شده در 830 شعبه دیگر نیز امکان وقوع تقلب بسیار زیاد است که این مسئله را بررسی خواهیم کرد.
کد مطلب 1184117

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