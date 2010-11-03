141 اثر به سمینار زیباسازی سیمای مسکن روستایی گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی زمانی نژاد صبح چهارشنهب رد نشست این اداره کل افزود: پس از بررسی و ارزیابی 141 طرح ارسالی به مسابقه ، هیئت داوران شامل سه نفر از اساتید معماری دانشگاهها و کارشناسان معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان سه طرح دفاترخدمات فنی و مهندسی را برگزیند.

وی اظهار داشت: در این سمینار، حسینعلی میرزایی ومحمودعلی میرزایی از شهرستان گرگان، سیامک فیروزجهان تیغی و علیرضا سبحانی از شهرستان گنبد کاوس و محمد محبوبی شاهرودی و بهروز بخشنده از دفاتر شهرستان آق قلا بعنوان طرحهای برگزیده معرفی شدند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان در راستای برگزاری سمینار زیباسازی سیمای مسکن روستایی به روشهای ساده از سوی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان یک دوره مسابقه تحت عنوان زیباسازی سیمای سه واحد مسکونی روستایی در حال احداث استان برگزار شد.

همچنین در مراسمی باحضور مهندس وجدانی مدیرکل مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی، مهندس فرشچیان مدیرکل مسکن روستایی و مهندس زمانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن استان از برگزیدگان مسابقه تقدیر و تشکر به عمل آمد و به رسم یاد بود لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا شد.