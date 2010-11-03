به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در پیامی خطاب به دانشجویان فرارسیدن یوم الله 13 آبان را جان گرفتن دوباره خاطره غرور آفرین و پرشکوه شهادت‌ها، رشادت‌ها و غیرت‌مندی جوانان سربلند برشمرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: 13 آبان که به حق نام روز ملی "مبارزه با استکبار جهانی" را بر پیشانی خود دارد، تداعی‌کننده‌ رخداد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام است که حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) از آن به عنوان "انقلاب دوم" یاد کردند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از این پیام نقش دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در خلق این حماسه را در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه، نقشی حساس، سرنوشت‌ساز و غیر قابل انکار دانست و افزود: امروز نیز حضور فعال، پُر نشاط و آگاهانه دانشجویان در عرصه‌های سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه، می‌تواند تضمین‌کننده آینده انقلاب و بشیر عزت و اقتدار ملت رشید و آزاده‌ ایران باشد.

در بخش دیگری از پیام وزیر بهداشت آمده است: دانشجوی آرمانخواه و مسلمان ایرانی خوب می ‌داند که وعده خدای تعالی برای سروری صالحان محقق می‌شود چرا که هیچ قدرتی در عالم برتر از قدرت ایمان و اتحاد نیست، از همین رو قدرتهای استکباری که هر روز به ترفند تازه‌ای برای رخنه در صفوف متحد و یکپارچه‌ مسلمانان جهان می‌اندیشند، هیچگاه به اهداف مذبوحانه خود دست نخواهند یافت.

دکتر وحیددستجردی در این پیام ابراز امیدواری کرد دانشگاهیان همراه و همگام با ملت شریف ایران به منظور تجدید میثاق با روح پرفتوح حضرت امام (ره) و تبعیت از مقام معظم رهبری، در مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان به صورت فعال و گسترده شرکت کرده و با حضور حماسی خویش، فریاد حق‌خواهی، عدالت خواهی و آزادگی خود را به گوش جهانیان برسانند.