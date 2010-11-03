به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت ‌الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی که در سالن جلسات اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: گاهی انحرفات به طوری نامحسوس است که ناخواسته از آن دفاع می‌کنیم در حالیکه باید توجه داشته باشیم که ما وظیفه نداریم در دعاها سلیقه خود را اعمال ‌کنیم ولی دیده می شود که مداحان گاهی با سلیقه شخصی مواردی خود ساخته را دخالت داده و کاری می ‌کنند که فضای معنوی ایجاد شده از خواستگاه نظام به دور است که برای جلوگیری از این کار نظارت بیشتری لازم است.

وی افزود: برنامه ریزی برای ماه محرم باید از امروز آغاز شود و آمادگی داشته باشیم تا در این ماه با ساماندهی فعالیتها بهتر عمل کنیم.

حاجی عزیزخانی اظهار داشت: علیرغم آنکه رهبر انقلاب قمه‌ زنی را حرام دانستند متأسفانه هنوز هم این موضوع دیده می‌شود و افرادی که این کار را انجام می‌دهند موارد و جریاناتی را به هم وصل می‌کنند و آن را حرام نمی دانند که نشان می‌دهد دشمن پشت موضوع است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی حکومتی برگرفته از عاشوراست و با توجه به نقش رهبری و فرهنگ عاشورا ومقاومت در برابر دشمنان، این دو موضوع مهم از سوی دشمنان مورد هدف قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآور شد: در هیئتهای مذهبی برای برخورد با بدعت‌ها و خرافات مصوبه ای وجود دارد و در این بحث اشخاص مهم نیستند بلکه باید ببینیم که سیستم و حکومت چه می‌خواهد زیرا دشمنان می‌خواهند فرهنگ و دین ما را بگیرند و ما وظیفه داریم با بصیرت جلوی این کار را بگیریم.

وی از برگزاری همایش بزرگ هیئتهای مذهبی در 13 آذر در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین خبررداد و افزود: در این همایش حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران سخنرانی خواهد کرد.

در ادامه این مراسم سرهنگ وفاپور جانشین فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: بیانات مقام معظم رهبری باید محور و منشور حرکت ملت ایران قرار بگیرد و دغدغه های ایشان در برنامه های فرهنگی و مذهبی در قالب کتاب جمع آوری و در اختیار وعاظ، هیئتهای مذهبی و مداحان قرار گیرد.

وی افزود: در برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی باید دقت کنیم تا زمینه ای برای تبلیغات سوء دشمن ایجاد نشود.

وفاپور اظهار داشت: ضروری است تا فهرست مصادیق، مظاهر خرافات و بدعتهای شایع در مراسم مذهبی تهیه شود تا بتوانیم از گسترش آنها در مراسم عزاداری جلوگیری کنیم.

در ادامه این جلسه سرهنگ فخاری معاون فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: حضور روحانیون در هیئتهای مذهبی در کاهش انحرافات در مراسم عزاداری نقش مؤثری دارد.

وی یادآور شد: باید از گسترش نواختن موسیقی های غیرمجاز در مراسم عزاداری نیز جلوگیری کنیم.

سرهنگ فخاری افزود: هرچند در استان قزوین قمه زنی به صورت مشهود و در انظار مردم دیده نمی شود اما سابقه قمه زنی در این استان به صورت کمرنگ وجود دارد که در برخی موارد بروز می کند که با فرهنگسازی و نظارت جدی با آن مقابله خواهد شد.