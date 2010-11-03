نوسازی 150 هزار ادوات کشاورزی فرسوده در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق خلیلیان شامگاه دوشنبه در نشست کشاورزی آذربایجان غربی تعویض تراکتورها و کمباین های فرسوده را از جمله اقدامات این وزارت خانه دانست و افزود: در برنامه پنجم توسعه بالغ بر 150 هزار دستگاه از این ادوات کشاورزی به منظور افزایش راندمان و بهره وری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی تعویض و نوسازی می شوند.

وی ضمن تاکید بر اجرای طرحهای زیربنایی در بخش کشاورزی بیان داشت: در این راستا ساخت و توسعه شبکه های آبیاری اصلی و فرعی با همکاری وزارت نیرو در دست اقدام بوده که باید سالیانه 20 درصد نسبت به سال پایه افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی توسعه بیمه محصولات کشاورزی را نیز از دیگر اقدامات حمایتی برای تولید کنندگان عنوان کرد و اظهار داشت: حداقل 65 درصد پوشش بیمه ای برای محصولات کشاورزی مد نظر این وزارت خانه است و دولت با حمایت از بیمه گذاران درصدد کاهش خسارات و افزایش ضریب اطمینان آنها است.

خلیلیان پرداخت خسارت واقعی به تولید کنندگان و دریافت حداقل هزینه بیمه با حمایت دولت از دیگر خواسته های این نهاد عنوان کرد و ادامه داد: تا 20 درصد تخفیف بیمه ای با همکاری دولت در این بخش به بیمه گذاران ارائه می شود.

اجرای طرح حفاظتی در سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور

این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در قالب اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های در کشور، گفت: کاهش هزینه و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی از مهمترین بخش های طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت بوده که در این جهت طرح کشاورزی حفاظتی در بیش از سه میلیون هکتار از اراضی اجرا می شود.

خلیلیان ضمن تشریح قالب اجرای این طرح، افزود: کشاورزی حفاظتی و مکانیزه با کنترل ادوات مکانیزه به منظور بهینه سازی تولید و کاهش قابل توجه هزینه های مازاد از جمله استحلاک و سوخت و نیروی انسانی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها یک برنامه اساسی و ملی به منظور نجات اقتصاد کشور است، بیان داشت: با اتحاد و همدلی عمومی با اجرای این طرح شاهد برکات آن در تولید و مصرف بهینه خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید به اینکه سود بیشتر برای تولید کننده از اهداف این وزارت است، اظهار داشت: جهاد کشاورزی نیز در قالب بسته های علمی و عملی در کارگروه های ویژه پیشنهادات خود را ارائه کرده و در این قالب کمترین افزایش قیمت برای تطبیق بهتر و کارایی بیشتر خواهیم داشت.

خلیلیان آبیاری تحت فشار و اصلاح الگو های کشت را از برنامه های در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور و بخصوص آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد.

اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 500 هزار هکتار از اراضی کشاورزی

وی خاطر نشان کرد: امسال 200 هزار هکتا از اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرند و پیش بینی می شود در برنامه پنجم توسعه این میزان به 500 هزار هکتار برسد.

وزیر جهاد کشاورزی توسعه شبکه های آبیاری در آذربایجان غربی را از ضروریات حفظ و حراست از منابع آبی دانست و گفت: برای توسعه این امر در استان هیچ محدودیتی وجود نداشته و هر متقاضی می تواند از تسهیلات دولت که شامل 50 درصد کمک دولتی است استفاده کند.

وی خرید های تضمینی و توافقی را نیز از دیگر بستر های حمایتی از کشاورزان عنوان و تاکید کرد: خرید های این وزارت خانه به سمت خرید های توافقی است و عرضه مستقیم محصولات در این بخش نیز راه کاری برای افزایش درآمد تولید کنندگان و حذف واسطه ها است.

وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه افزود: تسریع در اجرای طرح های کشاورزی، توجه به خرید محصولات کشاورزی و نیز اجرای زیرساخت های کشاورزی و صنایع تبدیلی و فراوری از خواسته ها و نیاز های اصلی در بخش کشاورزی استان است.

در ادامه این نشست نیز مدیران بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزی و نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی مشکلات و خواسته های خود در این بخش را مطرح کردند.