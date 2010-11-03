به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث و توسعه جایگاه های CNG در ارومیه، افزود: از این تعداد 10 جایگاه تا پایان امسال آماده بهره برداری می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 83 جایگاه CNG در توزیع سوخت گاز طبیعی به خودروها در سطح استان فعال هستند، بیان داشت: امیدواریم با بهره برداری از جایگاههای در دست احداث مشکل صفهای طولانی در مقابل جایگاهها رفع شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: با تمهیدات اتخاذ شده برای تعمیر و راه اندازی مجدد پمپ های معیوب جایگاه های CNG ‌تا چند روز آینده و بهره برداری از جایگاههای در حال احداث، مشکل صفهای خودورها در شهرهای بزرگ استان رفع می شود.

به گفته محمودی بر اساس برآورده های انجام شده جهت ارائه خدمات مناسب و تامین سوخت مورد نیاز خودورها تعداد جایگاه های CNG در استان باید به 120 جایگاه افزایش یابد که به همین منظور برنامه ریزیهای لازم انجام گرفته و در مرحله نخست 11 جایگاه جدید نیز در ارومیه احداث می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت تامین زمین مورد نیاز سایر جایگاهها نیز در شهرهای آذربایجان غربی احداث خواهد شد، خاطر نشان کرد: پنج جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی با مشارکت شهرداری ارومیه، سازمان همیاری شهرداریها استان، مصلای حضرت امام خمینی ( ره ) و شش جایگاه نیز توسط بخش خصوصی در شهر ارومیه احداث می شود.