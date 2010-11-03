به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حمید بهبهانی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی کارکنان راه و ترابری استان خراسان شمالی در بجنورد با بیان اینکه اعتبار امسال وزارت راه و ترابری سه هزار و800 میلیارد تومان است افزود: وزارت راه و ترابری در سالجاری ظرفیت جذب بیش از10هزار میلیارد تومان اعتبار را دارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از10هزار و 80 پروژه راهسازی در سطح کشور در دست اجرا قرار دارد که برخی از این پرو‍ژه ها از جمله پروژه خلخال از سال 1338 کلنگ خورده و هنوز به پایان نرسیده است.

وزیر راه و ترابری گفت: راه خلخال در دولتهای قبلی با دو درصد پیشرفت فیزیکی رها شده بود که در این دولت این پروژه در دست اجرا قرار گرفته است.

بهبهانی افزود: این پروژه راهسازی تا پایان سالجاری تکمیل و زیر بار ترافیکی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: طرحهای راهسازی در سطح کشور از طرحهایی زمانبر بوده و برای تسریع در اجرای این طرحها باید اعتبار مناسب در اختیار وزارت راه و ترابری قرار گیرد.

وی گفت: وزارت راه و ترابری برای تکمیل طرحها و پروژه های در دست اجرا در سطح کشور نیاز به 110 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

وزیر راه و ترابری که برای دور سوم سفرهای استانی به خراسان شمالی آمده بود سال راهداران ویژه اداره کل راه وترابری خراسان شمالی را افتتاح کرد.

این فضای ورزشی که در مساحت هزار متر مربع برای بهره گیری کارکنان راه و ترابری خراسان شمالی ساخته شده است با اعتبار دو میلیارد ریال از مح یک درصد اعتبارات عمرانی اختصاصی به بخش ورزش هزینه شده است.

در حاشیه این افتتاح وزیر راه و ترابری که به گفته خودش از بامداد سه شنبه برای افتتاح پروژه ملی خرم آباد - پل زال به استان لرستان سفر کرده بود وبا خستگی همراه بود، یک کیلومتر تردمیل رفت تا که ثابت کند دود از کنده بلند می شود.

وزیر راه وترابری باروحیه ای عالی در این مراسم با کارکنان اداره کل راه و ترابری احوال پرسی جانانه ای نیز داشت که برای همه همکارانش در استان خراسان شمالی خوشایند و دلچسب بود.

وی پس از افتتاح نیز برای حضور در گفتگو ویژه خبری شبکه دو به صدا وسیما خراسان شمالی رفت تا از طریق ارتباط زنده تلویزیونی با مردم ایران در خصوص پروژه های راهسازی و پروژه افتتاحی پل زال - خرم آباد صحبت کند.

وزیر راه قرار است صبح چهارشنبه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به شهرستان مانه وسملقان سفر کند و به مشکلات این شهرستان رسیدگی کند.