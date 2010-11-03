به گزارش خبرگزاری مهر، آیا از تعویض باتری ساعت زنگدار کنار تحت خود خسته شده اید؟ بنابراین می توانید ساعت جدیدی تهیه کنید که به هیچ منبع الکتریکی نیاز ندارد و تنها با نیروی آب شارژ می شود.

این ساعت رومیزی نه با باتریهای آلکالاین و نه با جریان برق از طریق اتصال به پریز شارژ می شود. این ساعت می تواند به طور مرتب تاریخ، زمان و حتی دمای اتاق را نشان دهد و سر ساعت کوک شده زنگ بزند.

برای تامین انرژی این ساعت کافی است محفظه ای که در پایه آن قرار دارد را با آب معمولی شیر پر کنید.

به این ترتیب انرژی نمایشگر "ال. سی. دی" ساعت و حسگر دما تامین می شود. بر روی نمایشگر این ساعت، دمای محیط در دو مقیاس سانتیگراد و فارنهایت نشان داده می شود.

براساس گزارش پونتو انفورماتیک، این ساعت کاملا دوستدار محیط زیست به قیمت 98/29 دلار به فروش می رسد.