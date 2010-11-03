به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع ومعادن اعلام کرد در هفت ماهه اول امسال میزان تولید خودروهای سواری بالغ بر750هزارو961دستگاه بوده که رشد 9/19 درصدی را نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل نشان می‌دهد.

بیشترین خودروهای تولید شده در گروه خودروهای سواری شامل پراید نسیم و صبا بالغ بر 255هزار و736دستگاه، پژو 206 به تعداد 87هزار و501دستگاه، پراید نسیم و صبای دو گانه سوز بالغ بر 86هزارو 946دستگاه، انواع پژو 405اعم از انژکتوری و دو گانه سوز انژکتوری بالغ بر117 هزارو 281 دستگاه، پژو پارس به تعداد 47هزار و 38دستگاه، سمند بالغ بر 69هزارو 994دستگاه، پژو روآ به تعداد22هزار و816دستگاه و تندر 90 به تعداد 25هزارو 32دستگاه است.

در سایر گروه های خودرو سازی در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال 89 در گروه وانت بالغ بر99هزارو 953دستگاه، در گروه کامیون به تعداد 19هزارو179دستگاه، در گروه دو دیفرانسیل به تعداد 8هزارو160 دستگاه، در گروه مینی بوس به تعداد 2هزارو 194دستگاه و در گروه اتوبوس بالغ بریک هزارو511 دستگاه تولید داشته اند.

همچنین در مهرماه سالجاری به تعداد 141هزارو 188 دستگاه انواع خودرو با رشد 5/7درصد نسبت به سال گذشته تولید شده و تعداد خودروهای سواری تولیدی در مهر ماه امسال نیز بالغ بر 119 هزارو 235 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل رشد 2/7 درصدی را نشان می دهد.