به گزارش خبرگزاری مهر، باتیستا در المپیک 2008 تیم فوتبال آرژانتین را به عنوان قهرمانی رساند و در سه دیداری که در سمت مربی موقت تیم ملی آرژانتین حضور داشته، دو بازی را برده که یکی از آنها پیروزی 4 بر یک مقابل اسپانیا، قهرمان جهان بوده است. وی ماه گذشته در دیدار با ژاپن با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.
دیه گو مارادونا پس از شکست 4 بر صفر مقابل آلمان در رقابت های جام جهانی 2010 به فعالیت خود در سمت سرمربیگری تیم ملی آرژانتین با این تیم پایان داد.
اولین بازی باتیستا در سمت مربیگری دائم آرژانتین در تاریخ 17 نوامبر مقابل برزیل در دوحه قطر خواهد بود. این مربی تا پایان امروز اسامی بازیکنان تیم ملی کشورش را برای این بازی اعلام خواهد کرد.
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