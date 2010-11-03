به گزارش خبرگزاری مهر، باتیستا در المپیک 2008 تیم فوتبال آرژانتین را به عنوان قهرمانی رساند و در سه دیداری که در سمت مربی موقت تیم ملی آرژانتین حضور داشته، دو بازی را برده که یکی از آنها پیروزی 4 بر یک مقابل اسپانیا، قهرمان جهان بوده است. وی ماه گذشته در دیدار با ژاپن با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

دیه گو مارادونا پس از شکست 4 بر صفر مقابل آلمان در رقابت های جام جهانی 2010 به فعالیت خود در سمت سرمربیگری تیم ملی آرژانتین با این تیم پایان داد.