آنهایی که آمدند - آنهایی که نیامدند / کارت قرمز به 5 وزارتخانه

هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها که عصر سوم آبان ماه در مصلی تهران آغاز به کار کرده بود، سرانجام با حاشیه‌های فراوان - از چیدمان نمایشگاه گرفته تا مراسم اختتامیه که در تالار وحدت با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شد - عصر روز دوشنبه به کار خود پایان داد؛ نمایشگاهی که از جنبه‌های مختلف با نمایشگاه‌های قبلی متفاوت بود.

آنهایی که به نمایشگاه رفتند، دیدند که واقعا نمایشگاه هفدهم را نباید نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها نامید بلکه باید آن را گردهمایی رسانه‌ای وزارت ارشادی‌ها دانست و ادارات کل ارشاد استانی نیز در این نمایشگاه خوش نشین شدند.

چیدمان نمایشگاه هفدهم را چه کسانی طراحی کردند؟ در پاسخ به این پرسش فقط بس که به مسئولان وزارت ارشاد پیشنهاد می‌شود چنین ایده‌ها و طرح‌ها را برای همیشه به بایگانی منتقل کنند و دیگر نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها را چنین برگزار نکنند که صدای همه بلند شود.

نمایشگاه هفدهم انصافا در حق رسانه‌ها به خصوص خبرگزاریها که وزن سنگین اطلاع رسانی را برعهده دارند و اگر یک روز دست از کار بکشند، سیستم اطلاع رسانی کشور دچار مشکلات اساسی می‌شود، جفا کرد. در این میان، سایت‌های خبری و تحلیلی نیز مورد بی مهری قرار گرفتند و البته آنها تصمیم گرفتند اصلا در نمایشگاه هفدهم شرکت نکنند.

به هر حال، نمایشگاه هفدهم حاشیه‌های اقتصادی نیز داشت. مقامات ارشد پنج وزارتخانه نفت، صنایع، کار، مسکن و تعاون به نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها نیامدند و یا به عبارتی، وقت نکردند که به رسانه‌ها خسته نباشید حضوری بگویند!

همواره در طول سال وزارتخانه‌های مختلف ماهانه چندین همایش و نمایشگاه برگزار می‌کنند و هر ساعت و هر روز با خبرنگاران تماس می‌گیرند و می‌گویند حتما اخبار مربوط به نمایشگاه و همایش را بیاید و پوشش دهید. حال این پرسش از مقامات ارشد برخی وزارتخانه‌ها مطرح است که چرا به نمایشگاه یک هفته‌ای مطبوعات و خبرگزاری‌ها که هر سال فقط یکبار برگزار می‌شود، نیامدید و به عبارتی، آن را تحریم کردید.

اما در این میان، وزارتخانه‌هایی بودند که پرقدرت در نمایشگاه هفدهم حضور یافتند و حتی برخی وزرا، معاونانشان را به خط کردند و دسته جمعی به نمایشگاه آمدند. ما به نوبه خود از این وزارتخانه‌ها چون بازرگانی، نیرو، راه و ترابری، اقتصاد و کشاورزی تشکر و قدردانی می‌کنیم.

امیدواریم هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در سال آینده با چیدمان مناسب و حضور گسترده مسئولان کشوری و لشکری برگزار شود تا همگان در آینده از آن به عنوان الگو یاد کنند؛ پس به امید آن روز.



مجتبی قمری وفا