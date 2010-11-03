ساختمان کانون جوانان ایلام 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح چهارشنبه در بازدید از طرحهای شهر ایلام اظهار داشت: عملیات اجرایی فاز دوم ساختمان کانون جوانان استان با زیربنای چهار هزار و 400 متر مربع سال 87 آغاز شده هم اکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مجتبی اعلایی گفت: برای اجرای این طرح 830 میلیون تومان هزینه شده و برای تکمیل آن به یک میلیارد و 300 میلیون تومان دیگر نیاز است.

وی افزود: برای اجرای طرح کتابخانه مرکزی شهر ایلام نیز با زیربنای پنج هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی 50 درصد تا کنون دو میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.

برای تکمیل این طرح شامل مخزن کتاب درشش طبقه- سالن های مطالعه- آمفی تئاتر و کارگا ههای سمعی بصری 1.5میلیارد تومان دیگر نیاز است.

استاندار ایلام در دیدار از دو طرح عمرانی و فرهنگی در شهر ایلام بر نظارت کارشناسی و تسریع در روند تکمیل این طرح ها تاکید کرد.



