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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

ساختمان کانون جوانان ایلام 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ساختمان کانون جوانان ایلام 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی فاز دوم ساختمان کانون جوانان استان ایلام با 50 درصد پیشرفن فیزیکی در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح چهارشنبه در بازدید از طرحهای شهر ایلام اظهار داشت: عملیات اجرایی فاز دوم ساختمان کانون جوانان استان با زیربنای چهار هزار و 400 متر مربع سال 87 آغاز شده هم اکنون  50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مجتبی اعلایی گفت: برای اجرای این طرح 830 میلیون تومان هزینه شده و برای تکمیل آن به یک میلیارد و 300 میلیون تومان دیگر نیاز است.

وی افزود: برای اجرای طرح کتابخانه مرکزی شهر ایلام نیز با زیربنای پنج هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی 50 درصد تا کنون دو میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.

برای تکمیل این طرح شامل مخزن کتاب درشش طبقه- سالن های مطالعه- آمفی تئاتر و کارگا ههای سمعی بصری 1.5میلیارد تومان دیگر نیاز است. 

استاندار ایلام در دیدار از دو طرح عمرانی و فرهنگی در شهر ایلام بر نظارت کارشناسی و تسریع در روند تکمیل این طرح ها تاکید کرد.


 

کد مطلب 1184140

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