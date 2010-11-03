رقابت سفالگران لالجینی برای خلق برترین اثر ملی آغاز شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان همدان، توجه ویژه‌ ای به سفال و سرامیک استان همدان شد، افزود: در این مسابقه کاربرد ملی برای تولیدات سفال و سرامیک لالجین مد نظر است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: در این مسابقه ساخت کالای کاربردی باید با استفاده از مواد اولیه بومی مد نظر است.

وی خاطرنشان کرد: طرح و نقش سنتی از دیگر مواردی است که هنرمندان سفالگر باید به آن توجه کنند.

بیات با بیان اینکه سفالگران باید به قیمت نهایی محصولات نیز توجه داشته باشند، ادامه داد: اثری انتخاب می‌شود که کالایی منحصر به فرد، زیبا، دارای جنبه تزئینی و یا کاربردی باشد و بتوان از آن به عنوان یک محصول فراگیر ملی در تمامی منازل ایرانی استفاده کرد.

وی یادآور شد: خالق این کالا علاوه بر دریافت جایزه ‌ای نفیس امتیاز بهره‌ برداری و تولید را به نام خود ثبت می ‌کند.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: علاقه ‌مندان می‌توانند آثار خود را تا 30 آبان ماه سال جاری به دبیرخانه این مسابقه تحویل دهند.

بیات خاطرنشان کرد: دبیرخانه این مسابقه در ضلع شرقی میدان باباطاهرشهر همدان، مجتمع صنایع‌ دستی، واقع شده است.