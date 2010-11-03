به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ذبیح الله میقانی صبح چهارشنبه در نطق پیش از دستور نشست شورای شهر گرگان پیشنهاد داد: باقیمانده عمر کاری مان را " دوره شکوفایی " نام بگذاریم و تمام هم و غم خود را به این قرار دهیم که کارهای ناتمام و روی زمین مانده را دوش به دوش هم به اتمام رسانیم زیرا ما می توانیم و این توانائی در وجود تک تک مان متبلور است، فقط کمی ایثار و از خود گذشتگی می خواهد.

وی اظهار داشت: مردم و شهر که در قبال آن قسم خوردیم، باید ملاک عمل ما قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورا، روزی که پس از رأی مردم پا به این مکان مقدس گذاشته ایم، سوگند یاد کردیم با هر گرایش سیاسی و هر عقیده ای که داریم، در صحن شورا و در سرنوشت و آینده این شهر دخالت ندهیم و ید واحد باشیم تا با حفظ منافع شهر، چشم انداز آینده گرگان را برای نسل حاضر و آینده رقم بزنیم.

عضو شورای شهر گرگان یادآور شد: اگرچه نمی توان این همه تلاش و اجرای پروژه ها را نادیده گرفت اما با بستن کمر همت و پرهیز از نگاه ها و برداشت های شخصی می توان در تحقق پروژه ها و اجرایی شدن طرحها موفق تر باشیم.

وی گفت: نمی خواهم با این موضوع دوستان و همکاران عزیزم را منع کنم که اظهار نظر نکنند، بلکه بحث بنده این است که در هر موضوعی مردم، شهر و پیشرفت شهر را ببینیم و نظرات خود را به نظر جمع بسپاریم و به نظر جمع اهتمام بندیم.

میقانی یادآور شد: اگر مردم امروز نخواهند ما را مورد ارزیابی قرار دهند که می دهند، اگر تاریخ نویسان امروز نخواهند تاریخ چند ساله ما را بیان کنند که می کنند اما در آینده نزدیک ما، عملکرد و حتی موضع گیری هایمان را در خصوص تک تک لوایح به بحث خواهند گذاشت.