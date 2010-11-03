به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال از ساعت9:30 صبح امروز در غیاب منصور ابراهیم زاده و غلامحسین پیروانی در فدراسیون فوتبال آغاز شده است. در ابتدای این نشست به علت قطع برق حاضران با استفاده از چراغ های موبایل هایشان جلسه را آغاز کردند.

در این جلسه قرار است در خصوص عملکرد تیم های فوتبال نوجوانان و جوانان کشورمان بحث و بررسی صورت گیرد. دلیل غیبت ابراهیم زاده بازی فردای تیم ذوب آهن و پاس همدان بود و به علت سفر بامدادی تیم امید به گوانگجوی چین برادران پیروانی هم در این نشست حضور نداشتند. در این نشست که در دفتر علی کفاشیان در حال برگزاری است پس از نیم ساعت برق آمد تا جلسه در روشنایی ادامه پیدا کند.