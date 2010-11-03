به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حمید بهبهانی نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان مانه و سملقان با استقبال مردم و مسئولان وارد شهرستان آشخانه شد.

وی در ابتدای ورود به این شهرستان برای ادای احترام به مقام شامخ شهدا به گلزار شهدا رفت و با اهدای گل و ذکر فاتحه برای شادی روح شهدا برای افتتاح باند دوم راه آشخانه - به آزادشهر به ورودی شهرستان آشخانه رفت.

وی در جمع مردم و مسئولان شهرستان آشخانه گفت: این یزرگراه به طول 155 کیلومتر هدیه ای از وزارت راه و ترابری است برای مردم شهید پرور این شهرستان و زائران بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) که انشاالله در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

بهبهانی سپس سالن سرپوشیده فجر آشخانه را افتتاح کرد و برای شرکت در شورای اداری به فرمانداری این شهرستان رفت.