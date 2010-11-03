فریال بهزاد تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارندگی امروز چهارشنبه در لوکیشنی داخلی کار را دنبال می‌کنیم و اگر فردا هوا بهتر شود فیلمبرداری را در خیابان ادامه می‌دهیم، 30 درصد از فیلمبرداری انجام شده و از فردا تدوین "قبیله من" شروع می‌شود. امروز غلامرضا آزادی و افسانه صالحی مقابل دوربین هستند.

"قبیله من" داستان 50 سال زندگی یک فیلمساز است که در سه مقطع سال‌های 1335 ،1350 و زمان معاصر در اصفهان اتفاق می‌افتد که با یک خاطره آغاز و به صورت فیلم در فیلم روایت می‌شود.

غلامرضا آزادی، پیام آزادی، آیدا نامجو، مهران هادی، افسانه صالحی، محمدرضا سهرابی، الهام طهموری، محمدرضا حبیبی، مینو کرمی، هاله میرهادی، مرتضی حسینی، شهروز شیروانی، نازنین احمدی، لیلا خواجویی، مریم سلیمانی، پارسا صحرایی، محمدصادق ترابی، محمدمهدی ترابی، میلاد سرجویی، عادل یوسفی، زهرا مولوی، علی صانعی، محسن مشتاقی و با حضور: اصغر بیچاره و خسرو احمدی بازیگران این فیلم هستند.