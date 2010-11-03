آرای جالینوس و رواقیون بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی روانشناسی طبیعی از دیدگاه جالینوس و رواقیون میپردازد.
جالینوس از طبیبان معروف یونان باستان بود که دیدگاههای او بیش از هزار سال بر پزشکی اروپا مسلط بود. گیل در این اثر ایدههای روانشناختی جالینوس را مورد بررسی قرار میدهد.
گیل همچنین به بررسی ایدههای روانشناختی رواقیون میپردازد. او معتقد است که فلسفه رواقی نظریه و دیدگاه فلسفی رایج و مسلط در دوران هلنی و رومی بوده است.
فلسفه رواقی یکی از تأثیرگذارترین مکتبهای فلسفی در تاریخ فلسفه است که سه قرن پیش از میلاد مسیح (ع) شکل گرفت و توسط فیلسوفانی چون سنکا و اپیکتتوس رواج یافت. فیلسوفانی چون مارکوس اورلیوس نیز به آن گرویدند و در مطرح کردن آن نقش مهمی ایفا کردند.
این کتاب با عنوان "روانشناسی طبیعی نزد جالینوس و رواقیون" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
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