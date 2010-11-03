آرای جالینوس و رواقیون بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی روانشناسی طبیعی از دیدگاه جالینوس و رواقیون می‌پردازد.

جالینوس از طبیبان معروف یونان باستان بود که دیدگاههای او بیش از هزار سال بر پزشکی اروپا مسلط بود. گیل در این اثر ایده‌های روانشناختی جالینوس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

گیل همچنین به بررسی ایده‌های روانشناختی رواقیون می‌پردازد. او معتقد است که فلسفه رواقی نظریه و دیدگاه فلسفی رایج و مسلط در دوران هلنی و رومی بوده است.

فلسفه رواقی یکی از تأثیرگذارترین مکتبهای فلسفی در تاریخ فلسفه است که سه قرن پیش از میلاد مسیح (ع) شکل گرفت و توسط فیلسوفانی چون سنکا و اپیکتتوس رواج یافت. فیلسوفانی چون مارکوس اورلیوس نیز به آن گرویدند و در مطرح کردن آن نقش مهمی ایفا کردند.

کلاسهای درس آنها در یکی از رواقهای آتن برگزار می‌شد و از اینرو این مکتب به این نام خوانده می‌شود. رواقیان در برخی زمینه‌ها متأثر از کلبیون هستند و سقراط مورد تمجید این مکتب به شمار می‌رود.

روح نظریه اخلاقى رواقیان این است که "فضیلت‏" عبارت است از اراده خوب. از دید آنها فقط اراده است که خوب یا بد است. آنها معتقدند که فضیلت و رذیلت هر دو در اراده جاى دارند. رواقیان اراده خوب را اراده‏اى مى‏دانستند که اولاً نیرومند و تأثیرناپذیر باشد و ثانیاً موافق با طبیعت باشد.

این کتاب با عنوان "روانشناسی طبیعی نزد جالینوس و رواقیون" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.