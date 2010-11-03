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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم شد

عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم شد

کمک مربی رسول کربکندی در تیم‌های صبای قم و راه آهن شهرری به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال صبای قم انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی که سابقه فعالیت در کادر فنی تیم‌های فولادخوزستان، دیهیم اهواز، صبای قم و راه آهن شهرری را دارد، پس از برکناری محمود یاوری از سمت سرمربیگری تیم فوتبال صبای قم به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب و از عصر امروز چهارشنبه فعالیت خود را در جمع سپید و مشکی پوشان قمی آغاز خواهد کرد.

او که فصل گذشته به عنوان دستیار اول، رسول کربکندی را در امر مربیگری تیم صبای قم همراهی می کرد، با عقد قراردادی یکساله تا پایان فصل جاری این تیم قمی را هدایت خواهد کرد.

تیم صبای قم در پایان هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 17 امتیاز سکوی نهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.

کد مطلب 1184158

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