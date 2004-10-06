توافقنامه همكاري بين شركت حديد عربستان و فولاد مباركه اصفهان به امضاء رسيد

وي با اشاره به اهميت اين توافقنامه افزود: اين توافقنامه با توجه به تشابه تكنولوژي توليد در دو شركت و ايجاد امكان مبادلات فني، بازرگاني از هميت خاصي برخوردار است كه طي آن امكان ارتباطات بيشتر در زمينه هاي مختلف فراهم گرديده و براي هر دو شركت مفيد خواهد بود.

شهرياري راههاي همكاري با اين توافقنامه را، تبادل دانش فني، اعزام گروههاي فني و بازرگاني، تامين قطعات يدكي و مواد اوليه و تبادل محصولات ذكر نمود.

شايان ذكر است شركت آهن و فولاد عربستان سعودي (حديد) يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت صنايع پايه سعودي SABIC مي باشد.كه در سال 1983 راه اندازي و به بهره برداري رسيد. ظرفيت اوليه اين كارخانه 800 هزار تن محصولات طويل بود و در حال حاضر 8/2 ميليون تن محصولات طويل بصورت مقاطع كوچك مقتول و ميلگرد و در حدود يك ميليون تن محصولات تخت به صورت ورق نورد گرم و نورد سرد و گالوانيزه توليد مي كند. ظرفيت فولاد سازي اين كارخانه در حال حاضر در حدود 5/3 ميليون تن فولاد مي باشد كه در برنامه هاي توسعه تا 5 ميليون تن افزايش مي يابد.