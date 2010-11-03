اروپا و آمریکا نمی خواهند علم پزشکی ایران جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا کرباسی در حاشیه دومین روز از نخستین اجلاس بین المللی گردشگری کشورهای اسلامی که در بیمارستان رضوی مشهد مقدس برگزار می شود افزود: بعضی کشورهای اروپایی صاحب نام عنوان کرده اند که علم پزشکی منهای پزشکان مجرب ایرانی شکست خورده است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت علم پزشکی در اروپا مدیون تجارب ارزنده پزشکان ایرانی است، گفت: متاسفانه بنا به دلایل سیاسی اجازه نداده اند ایران در سطح جهان مطرح شود.

کرباسی به پیشرفت ایران در زمینه درمان بیماریها و تولید داروها اشاره کرد و افزود: حتی در زمینه ثبت داروهایی که در کشورمان تولید می شود با تبعیض هایی مواجه هستیم و در این راه عمده مشکلات ثبت داروی ایران در کشورهای آسیایی است.

وی با اعلام اینکه ایران از بیمارستانهای تخصصی در سطح بسیار بالایی برخوردار است که طراحی این مراکز درمانی از ابتدا با هدف پذیرش و درمان بیماران خارجی صورت گرفته است، ادامه داد: بیمارستانهای ایران به لحاظ استاندارد و تجهیزات کمتر از کشور ترکیه نیستند اما اغلب بیمارستانهای ترکیه استاندارد GCI را دارند و به همین لحاظ بیماران خارجی خیلی آسانتر رغبت می کنند برای درمان به این کشور بروند.

مدیرکل اتاق بازرگانی کشورهای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل تنگناها و فشارهای سیاسی که به ایران وارد می شود، بیمارستانهای ما از داشتن این استاندارد محرومند.

کرباسی به تدوین استاندارد واحد سازمان کشورهای اسلامی در بخش دارو و درمان به عنوان راهکار مقابله با کشورهای غربی و اروپایی اشاره کرد و افزود: تدوین این استاندارد باعث خواهد شد که حداقل بیماران کشورهای اسلامی از مزیتهای کشورهای خودشان استفاده کنند و راه برای پذیرش بیماران خارجی در مراکز درمانی کشورهای عضو این سازمان فراهم شود.