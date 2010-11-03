کتاب " گشودن قرآن" به زبان انگلیسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کتاب "گشودن قرآن" می تواند تجربه شگفت انگیزی برای خوانندگان انگلیسی زبان غیر مسلمان باشد. افرادی که انتظار روایتهای تاریخی، داستانها یا مقالاتی درباره اخلاق دارند زمانی که روایت این کتاب را از نخستین سوره قرآن را می خوانند بهت زده می شوند و زمانی که به تعاریف آن از دومین سوره می رسند شگفت زده شده و همچنین در سوره سوم با سخت گیری نسبت به افرادی که به خداوند ایمان ندارند رو به رو می شود.

والتر اچ واگنر با ارائه معرفی گام به گام، قابل فهم ، جامع و منحصر به فرد قرآن را به روی مخاطب غیر مسلمان گشوده و آن را برای استفاده دانشجویان، آموزگاران، روحانیون و مخاطب عمومی علاقمند به اسلام و کتاب مقدس آن قابل دسترس کرده است.

نویسنده در مرحله اول حضرت محمد، قرآن و نخستین جامعه مسلمان را در بافت تاریخی، جغرافیایی و الهیاتی خود قرار داده است. این پیشینه زمینه ای برای تفسیر و درک نقش آن در تحولات بعدی جامعه مسلمان و همچنین روابط میان مسلمانان، یهودیان و مسیحیان محسوب می شود.

وی پس از ان برخی از بخشهای قرآن را به صورت جزئی مورد توجه قرار داده است و با گذر از موضوعات عبادی به موضوعاتی پرداخته است که خواننده را به تعمل و تفکر وا می دارد.

در این اثر کتاب شناسی به عنوان منبعی برای مطالعات بیشتر ارائه شده و منابع در بحثهای مربوط به اعتقادات و آداب اسلامی ادغام شده است.

واگنر حساسیت بسیاری نسبت به فرصتهای غیر مسلمانی که می خواهند قرآن را درک کنند نشان داده و برای ایجاد پلهای اعتماد دوجانبه و صداقت میان مسلمانان و غیر مسلمانان تلاش کرده است.