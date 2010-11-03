به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی امیررضا واعظی آشتیانی از باشگاه استقلال و انتخاب علی فتح‌الله زاده به عنوان سرپرست موقت این باشگاه، در تمام ماه‌های اخیر درگیری‌های لفظی و اختلاف نظرهایی بین این دو مدیر فنی و پیشین باشگاه مطرح پایتخت در رسانه‌های ورزشی وجود داشته و حتی در برخی موارد کار به مشاجرات رسانه‌ای نیز کشیده است.

در این بین مشکلات مالی و بدهی‌های باشگاه استقلال مهمترین موضوع برای درگیری‌های فتح الله زاده و آشتیانی بوده است. با این حال درگیری آنها تاکنون نه تنها گره‌ای از مشکلات باشگاه استقلال بازنکرده، بلکه این باشگاه را بیش از پیش به حاشیه برده است.

پس از آنکه علی فتح الله زاه از مبلغ حقوص ماهیانه امیررضا واعظ آشتیانی در دوره مدیریتش بر باشگاه استقلال پرده برداشت، مدیرعامل پیشین استقلال نسبت به این اظهارنظر سرپرست فعلی باشگاه واکنش نشان داد و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه "جواب ابلهان خاموشی است"، گفت: آقایان، سرباز پیاده‌هایشان را جلو فرستاده‌اند. آقایان، وجود داشته باشند، خودشان حرف بزنند تا جوابشان را بدهم، نیازی نیست سربازپیاده‌هایشان را جلو بفرستند.

وی در ادامه افزود: اینگونه ادبیات مختص آدمهای حقیر و کوچک است و به دلیل محتوای حقیر این بحث‌ها بهتر می دانم که فقط بگویم:"جواب ابلهان خاموشی است".

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: آدمهای حقیر و کوچک متوسل به دروغ می شوند، تهمت می زنند، سفسطه و مغلطه می کنند و همه گونه رفتاری انجام می دهد. این ادبیات مختص این آدمهاست و تا به امروز با این ادبیات زندگی کرده‌اند و شایسته خودشان است.

وی در خاتمه تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی سعی کند سربازپیاده‌هایش را با یک ادبیات بهتری به میدان بفرستد تا پاسخ خود را بگیرد.