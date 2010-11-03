برای اجرای قوانین ایمنی در بخش صنعت باید خواهش و تمنا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در نشست تخصصی پلیس راهور ناجا گفت: در 6 ماهه اول سال تقریباً 12 هزار نفر تلفات رانندگی داشتیم که به ازای یک کشته حدود 12 مجروح و به ازای هر کشته 30 تصادف در کشور رخ داده است. اگر این ارقام را فقط در بخش مادی در نظر بگیریم و پیامدهای معنوی و اجتماعی آن را حساب نکنیم چیزی حدود سالیانه 4 تا 5 هزار میلیارد تومان هزینهای است که کشور باید در مقوله تصادفات هزینه کند.
وی بیان کرد: بحث فرهنگ در کشور دیربازده است اما متاسفانه بقیه مسایل مانند ایمنی خودرو هم دیربازده است در حالی که در کشورهای دیگر این طور نیست ولی ما باید با خواهش و تمنا قوانین را در بخش صنعت اجرا کنیم.
سردار احمدی مقدم در بخش دیگری از صحبتهایش بیان کرد: قانون راهنمایی و رانندگی 40 سال پیش که هنوز ترافیک پیش بینی نشده بود، تدوین شده است و ورود به شبکهای الکترونیکی در این قانون راهی نداشت اما قانون جدید و به روز شده و قابل رقابت با قوانین دنیاست.
وی افزود: قانون جدید راهنمایی و رانندگی در مرحله گامهای آخر تصحیح و ابلاغ قرار دارد.
رئیس فرماندهی ناجا ادامه داد: مدرن بودن، بازدارندگی، تاکید بر توسعه به کارگیری فناوریهای مدرن، علمی شدن و تاکید بر مقوله فرهنگی ویژگی قانون جدید است. این قانون بسترهایی را نیاز دارد که باید خود را برای اجرای آن آماده کنیم.
وی درباره شماره گذاری پلاک خودروها نیز اظهار کرد: شماره گذاری در ظاهر این است که فقط یک پلاک تغییر کرده اما در حقیقت این اقدام برای آن است که مقررات به درستی اجرا شود.
سردار احمدی مقدم در این برنامه خواست تا امکان پرداخت الکترونیکی سریعتر فیشها فراهم شود.
وی افزود: زیرساختهای الکترونیکی برای اطلاع رسانی و کاهش تردد لازمالاجراست و رانندهها باید به روز از تخلفات خود آگاه شوند.
وی در ادامه گفت: با ورود آموزش و پرورش و رسانهها در بحث فرهنگ امروز مسئله فرهنگ ترافیک به دغدغه عمومی تبدیل شده است.
رئیس فرماندهی ناجا همچنین به بحث هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح تقاضای سفرهای کاذب ممکن است کاهش پیدا کند.
وی افزود: طبیعتاً اگر جابجاییهای مردم با حمل و نقل عمومی انجام شود اتفاق خوبی است؛ شاید در ابتدای راه سیستم حمل و نقل ما با تنگناهایی مواجه شود اما به طور حتم اتفاق مبارکی میافتد.
سردار احمدی مقدم ادامه داد: روزی که طرح زوج و فرد را اجرا کردیم صفهای اتوبوس زیاد شد بنابراین هر محدودیتی را که اجرا کنیم صفهای اتوبوس و مترو طولانی و زیاد میشود این امر طبیعی است و ما امید داریم که حمل و نقل عمومی خود را با شرایط جدید پس از هدفمندسازی یارانهها سازگار کند.
وی در این برنامه بیان کرد: ایمنی خودرو در بخش کنترل کیفیت باید فعالتر باشد. یکی از مسایل این بخش معاینه فنی است. این اصلاً خوب نیست که زیرساخت معاینه فنی در ایران وجود ندارد.
رئیس فرماندهی ناجا خطاب به جمع حاضر گفت: باید معاینه فنی را جدیتر پیگیری کنیم. متاسفانه در تهران اتوبوسهایی را میبینیم که در حال تردد دود بسیار زیادی را تولید میکنند سوال من این است چرا ماموران راهنمایی و رانندگی جلوی این خودروها را نمیگیرند.
نشست تخصصی راهور ناجا امروز 12 آبان با حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس فرماندهی ناجا، سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور ناجا و جمعی از فرماندهان پلیس راه استانهای کشور در سالن اجتماعات شهرک آزمایش برگزار شد.
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