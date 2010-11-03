مجید افلاکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه انتظارات نسبت به عملکرد تیم ملی تکواندو در بازی‎های آسیایی 2010 زیاد است، اظهار داشت: البته این انتظارات طبیعی هستند اما به هر حال کارمان را دوچندان سخت کرده است خصوصا اینکه این بازی‌ها برای ما تفاوت زیادی با مسابقات جهانی ندارند.

وی ادامه داد: بسیاری از حریفان قدرتمند ما در مسابقات جهانی آسیایی هستند و در همین بازی‎های آسیایی هم شرکت دارند. طبیعی است که در این شرایط کار برای تصاحب نتیجه دلخواه سخت است حتی اگر بهترین آمادگی را داشته باشیم.

مربی تیم ملی تکواندو تصریح کرد: با همه اینها تکواندو و تکواندوکاران برای شکست در بازی‌های آسیایی 2010 شرکت نمی‌کنند. شاید در این مورد شبیه خیلی دیگر از تیم‎ها باشیم اما هدف ما در این بازی‌ها مدال هم نیست. تیم ملی تکواندو به قصد کسب خوش رنگترین مدال به گوانگجو سفر می‌کند.

"شما جزو آن دسته از افرادی هستید که حضور در بازی‌های آسیایی را به عنوان ورزشکار تجربه کرده‌اید و حالا هم مربی تیم اعزامی به این بازی‌ها هستید. کدام نوع حضور را بیشتر می‌پسندید؟"

مجید افلاکی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: طبیعی است که در زمان بازیگری به خودم، عملکردم و مدال و نتایجی که هدف قرار داده بودم بیشتر از هر چیز فکر می‌کردم. اما الان همه اینها در مورد یک تیم برایم دغدغه شده است. امروز مسئولیتم بیشتر است و به همان نسبت استرس بیشتری هم دارم. بد هم نبود اگر می‎توانستم دوباره مبارزه کنم.

مربی تیم ملی تکواندو ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران این تیم بتوانند در بازی‌های آسیایی 2010 موق به کسب بهترین نتایج و مدال‌ها شوند.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان‌ماه در گوانگجو آغاز می‌شود و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.