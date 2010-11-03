شبکه آبرسانی به منطقه هفت چشمه شهمیرزاد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، شبکه آبرسانی به مردم منطقه هفت چشمه شهمیرزاد صبح چهارشنبه به مناسبت دومین سال تاسیس بخشداری در شهمیرزاد با حضور استاندار سمنان و معاونین استانداری و مسئولان استانی و بخش شهمیرزاد به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این شبکه آبرسانی 80 خانوار شهمیرزادی منطقه هفت چشمه شهمیرزاد که از بعد از انقلاب اسلامی تاکنون از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار نبوده اند به آرزوی دیرینه خود رسیدند.

مخزن ذخیره آب هزار مترمکعبی هفت چشمه شهمیرزاد در هفته دولت امسال در شهمیرزاد به بهره برداری رسیده بود که بعد از بهره برداری از این پروژه با حضور عباس رهی استاندار سمنان و مسئولان استانی و شهمیرزاد شبکه آبرسانی این منطقه به بهره برداری رسید.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان سمنان در این آیین با اشاره به اینکه بهره برداری از این طرح آرزوی دیرینه مردم این منطقه بوده است، گفت: بیش از 30 سال مردم منطقه هفت چشمه شهمیرزاد منتظر استفاده از آب شرب بهداشتی و سالم بودند که این امر محقق شده است .

مرتضی عزالدین با بیان اینکه این پروژه یکی از مهم ترین طرح های آب و فاضلاب شهری در شهمیرزاد بوده است، گفت: بر اساس طراحی و نوع توپوگرافی منطقه برای آبرسانی دارای مشکل بوده است که علت نداشتن آب سالم در سالهای بعد از انقلاب نیز این علت بوده است.

به گفته وی، برای اجرای این طرح 3.5 کیلومتر آب تا مخزن منتقل شده است و سه کیلومتر نیز خط انتقال از مخزن اجرا شده است .

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری شهمیرزاد نیز در حاشیه افتتاح این طرح به خبرنگار مهر گفت: طول خط انتقال این پروژه سه هزار و 500 متر و طول شبکه توزیع سه هزار متر است.

مجید فیض با بیان اینکه برای بهره برداری از این شبکه آبرسانی 660 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: سال شروع اجرای این طرح در سال 86 بوده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات اجرای این طرح از اعتبارات سفر استانی هیئت دولت به استان تامین شده است، گفت: علاوه بر 80 خانوار این منطقه، این شبکه برای تامین آب واحدهای صنعتی ساز مسکن مهر در شهرک هفت هکتاری نیز پیش بینی شده است.