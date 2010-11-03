محمد علی صنعتکارن نایب رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور مربیان خارجی در کشتی ایران که روزها مطرح شده است فعلا در حد یک پیشنهاد است و این موضوع از طریق مختلف از جمله انستیتو بین المللی کشتی ایران در حال بررسی است.

مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد ادامه داد: پیشنهاد حضور مربیان کوبایی برای بدنسازی است و مربیان روس برای پشتوانه سازی در کشتی است و این موضوع پس از گوانگجو بصورت دقیق بررسی می شود.

وی در مورد میزان آمادگی تیمهای ملی کشتی در آستانه بازیهای آسیایی گوانگجو اظهار داشت: کشتی گیران در این روزها تمرینات خوبی را دنبال می کنند و تمامی ملی پوشان آماده حضور در این رویداد مهم هستند.

دارنده مدال برنز المپیک توکیو در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برخی ناملایماتی که به فدراسیون کشتی شده است، اما خوشبختانه سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی با حمایتی که از فدراسیون کشتی و ملی پوشان داشت منجر به این شد تا روحیه ملی پوشان و اعضاء کادر فنی در آستانه بازیهای آسیایی گوانگجو حفظ شود. در نهایت معتقدم باید انتظارات از کشتی در این رقابتها منطقی و بر اساس نظریات کارشناسی و دقیق باشد، زیرا سطح رقابتهای قهرمانی آسیا با بازیهای آسیایی متفاوت است و نباید انتظارات غیر منطقی از کشتی داشته باشیم.

رقابتهای کشتی بازیهای آسیایی گوانگجو روزهای 30 آبان ماه تا 5 آذر ماه برگزار می شود.