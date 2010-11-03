به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هاله حامدی‌فر با اعلام این خبر گفت حدود 4 سال قبل متخصصین و دانشمندان جوان ایرانی پس از سالها تحقیق و پژوهش با تولید دو داروی بسیار حیاتی، انحصار جهانی آمریکا در تولید و عرضه این داروها را در هم شکستند. ضمن اینکه تلاش‌های واردکنندگان و مافیای بین‌المللی دارو برای جلوگیری از تولید و عرضه این داروها نیز بی‌نتیجه ماند. به گونه‌ای که همزمان با استقبال کشورهای مختلف جهان برای خرید این داروها در حال حاضر پس از طی مراحل مربوطه، داروهای ایرانی "ام اس" به زودی راهی بازارهای روسیه، ارمنستان، سوریه و سایر کشورهای متقاضی می‌شود.

مدیرعامل سیناژن با بیان اینکه در حال حاضر اکثر بیماران "ام اس" داروهای ایرانی "سینووکس" و "رسیژن" را با اطمینان کامل از کیفیت مصرف می‌کنند، خاطرنشان کرد: تولید و عرضه این داورها طی 4 سال گذشته مانع خروج حدود 350 میلیون دلار ارز از کشور شده و هزار و 600 میلیارد ریال صرفه جویی یارانه‌ای هم برای کشور داشته است.

وی تصریح کرد: شرکت سیناژن با تولید داروهای "سینووکس" و "رسیژن" برای درمان "ام اس"، "اریتروپونیتین" برای بیماران کلیوی و نارسایی‌های خونی، "بوسرلین" برای درمان بیماران سرطانی و چندین داروی مهم و حیاتی دیگر که تا سال آینده وارد بازار خواهد شد به طور قطع بزرگترین مجموعه دارویی صاحب تکنولوژی‌های نوین دارویی منطقه خواهد بود. این در حالی است که ایمنی، اثربخشی، کیفیت، رضایت بیماران و اعتماد جامعه پزشکی، تمامی تبلیغات گسترده و منفی مافیای واردات دارو را ناکام گذاشته است.