درگیری لفظی گواردیولا با مربی کپنهاگن

به گزارش خبرگزاری مهر، گواردیولا سه شنبه شب در جریان دیدار تیم های بارسا و کپنهاگن دانمارک در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، در محوطه حضورمربیان به جنگ لفظی با "استاله سولباکن" پرداخت.

این مربی 39 ساله در گفتگو با تلویزیون اسپانیا اظهار داشت: از او (سولباکن) بپرسید چه اتفاقی افتاده است. او خوب بلد است چطور رسانه ها را بازی بدهد. فکر می کنم این مربی در این وضعیت رفتار بسیار بدی از خود نشان داد.

بر پایه گزارش تایمز آو ایندیا، مشکل این دو به دروازه بان بارسلونا، خوزه مانوئل پینتو، بازمی گردد که در دیدار رفت با سوت خود مانع از ادامه حرکت سزار، مهاجم کپنهاگن شد. باشگاه دانمارکی پس از آن به یوفا شکایت کرد و محرومیتی دو جلسه ای شامل حال این دروازه بان شد.

گواردیولا گفت: سولباکن می خواست محرومیت پینتو چهار جلسه ای باشد. در حالی که من اعتقاد دارم این مربی نمی بایست یک چنین چیزی می گفت.

سولباکن هم در این خصوص گفت: من برای گواردیولا احترام بسیار زیادی قائلم و فقط می خواستیم از حق سزار که پس از آن صحنه، حسی از مسخره شدن بهش دست داد، دفاع کنیم. من به طنز گفتم پینتو باید 5 جلسه محروم شود اما گویا گواردیولا با طنز نروژی آشنا نیست.