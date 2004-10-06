اطلاعات سايت هاي غير قانوني مورد تاييد سازمان بورس فلزات نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي سازمان بورس فلزات تهران در اين اطلاعيه كه به تاييد دبيركل بورس رسيده است آمده است، با توجه به اينكه سايت بورس فلزات از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در چارچوب مقررات و مصوبات بورس فلزات ايجاد شده است، لذا كليه اطلاعات بورس فلزات تهران جهت شفاف بودن اطلاعات و درست بودن آن فقط از يك مرجع و پايگاه رسمي به آدرس www. tme.ir با صاحب امتيازي شركت مولانا (طراح، مجري، راه اندازي و بهره برداري و پشتيباني سايت اينترنتي بورس فلزات تهران) ارائه مي گردد، لذا جز tme. ir از نظر سازمان بورس فلزات تهران، سايت ديگري معتبر و رسمي جهت ارائه اطلاعات بورس فلزات تهران نمي باشد.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: سايت tme. ir جهت آشنايي كاربران محترم هشت ماه بصورت آزمايشي و ده ماه به صورت رسمي جمعا هجده ماه بصورت رايگان ارائه مطلب و اطلاعات نموده ولي با توجه به سرمايه گذاري انجام شده و پشتيباني و نگهداري و طرحهاي توسعه در آينده از تاريخ 15/6/83 حق عضويت در آن جهت پرداخت فقط چهار مورد از اطلاعات فعال شده است. لذا كاربران ملزم به رعايت مقررات و تعهدات ارائه شده در بخش عضويت مي باشند.

در پايان اين اطلاعيه مي افزايد: متاسفانه ديده شده كه برخي از سايتها بصورت غير قانوني و غير اخلاقي بنام بورس فلزات تهران اطلاعات ارائه مي نمايند كه پرينت عملكردشان موجود است، لذا از تاريخ اين اطلاعيه چنانچه اطلاعات بورس فلزات تهران از هر مرجع و به هر طريق و از هر سايت ديگري بجز tme.ir ارائه گرديد از نظر سازمان كارگزاران بورس فلزات و نماينده رسمي آن در مورد سايت (شركت مولانا) غير قانوني خواهد بود و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد شد.