به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در حالی که مسئولین تیم فوتبال برق شیراز قبل از شروع لیگ یک، خود را آماده صعود به لیگ برترعنوان می کردند و بارها از آمادگی تیم بومی شده برق سخن گفتند، با پشت سر گذاشتن چهار مسابقه همچنان در آرزوی کسب یک نتیجه مناسب در مصاف با حریفان به سر می برند و خود را در مقابل تیمهای لیگ از پیش باخته احساس می کنند.

بحران در تیم فوتبال برق شیراز از یک روز مانده به اولین مسابقه این تیم در جام حذفی آغاز شد که سرپرست باشگاه از عدم حضور این تیم به دلیل مشکلات مالی در جام حذفی خبر داد که البته روز بعد از مسابقه رایزنی های مختلف در بحث تامین مالی را دلیل انجام این مسابقه عنوان کرد.

از زمانی که تیم 60 ساله برق شیراز از لیگ برتر به لیگ دسته یک سقوط کرده حدود دو سال می گذرد و طی این دو فصل از مسابقات بحرانها دست از سر این تیم برنداشته و هر روز نیز بر آن افزوده می شود.

این شرایط در حالی رقم خورده که طی این دو فصل هیچگونه اراده عملی از سوی متولیان و مسئولان تیم مبنی بر ایجاد تحولات مناسب برای آماده سازی برق برای صعود به لیگ برتر احساس نمی شود.

تیم برق شیراز که با مشکلات مالی همواره درگیر بود طی 1.5 سال اخیر با شدت بیشتری به این مقوله مواجه شده و تغییراتی که در سطوح مدیریتی باشگاه ایجاد شد نیز نتوانست به وضعیت مالی برق شیراز رنگ و بوی تازه ببخشد.

شرایط بحرانی و اسف بار این تیم تا جایی پیش رفت که برق 60 ساله چندی با سرمربیگری دینورزاده در مقابل تیم یاسوج شکست سنگینی را پذیرا شد و بر همین اساس انتقادات از وضعیت تیم برق شیراز و مسئولان و متولیان آن نیز فزونی گرفت.

این انتقادات تا به جایی پیشرفت که فرماندار شهرستان شیراز در همان زمان با انتقادات شدید از وضعیتی برق 60 ساله شیراز، تاکید کرد که باید هرچه سریعتر این روند اصلاح شود.

حسین قاسمی در آن زمان در گفتگویی که با خبرنگار مهر در شیراز داشت خواستار تشکیل یک هیئت تحقیق و تفحص در مورد بررسی وضعیت تیم برق شیراز شد.

فرماندار شهرستان شیراز در این گفتگو حتی مسائل مالی را نیز به عنوان مشکل این تیم یاد نکرد و در پاسخ به این سئوال که وضعیت اعتبارات تیم به چه گونه ای است، افزود: در حال حاضر مشکل، اعتبارات نیست و در این خصوص باید برخی از قراردادها را علنی کنند.

وی افزود: به زودی برخی از قراردادها را در سطوحی که بسته شده از هیئت فوتبال می خواهیم که آنها را آشکار کند.

به هر حال قبول چهار گل از تیم یاسوج ضربه مهلکی بر پیکره تیم با سابقه شیراز وارد کرد که همگان را در شوک فرو برد و حتی عده ای نه تنها از صعود این تیم به لیگ برتر نا امید شده بودند بلکه خطرات سقوط به دسته پائین تر را نیز احتمال می دادند.

در همین شرایط بود که تیم برق با شکست عجیب مقابل تیم پیام مواجه شد و چندی بعد نیز از سوی باشگاه برق اعلام شد که دینورزاده از سمت خود استعفا کرده است.

تمام این بحرانها در شرایطی برای برق شیراز در حال رقم خوردن است که تیمهای لیگ یکی فوتبال کشور در حال تلاش برای کسب نتایج بهتر و دریافت مجوز صعود به لیگ برتر هستند اما برق فارغ از این دغدغه گویا بیشتر به بحران، حاشیه و مشکل دل بسته تا آروزی صعود به لیگ برتر.

پس از حاشیه هایی که بعد ازجدایی دینورزاده از تیم برق شنیده شد اکنون خبر رسیده که برخی از اعضای هیئت مدیره استعفا دادند تا این بار نیز بحرانی جدید به لیست ناکامیها و بحرانهای برق اضافه شود.

تصمیمات ضمانت اجرایی ندارد

یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه برق شیراز که استعفای خود را نیز اعلام کرده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بدون بودجه هیچ تصمیمی ضمانت اجرایی ندارد به خصوص در بحث فوتبال که تمامی راه ها به پول ختم می شود.

محسن اردکانی با بیان اینکه وزارت نیرو مدتها قبل اعلام کرده بود که علاقه ای به تیم داری حرفه ای ندارد، یادآور شد: وقتی وزارت نیرو اعلام می کند که احتیاجی به تیم داری حرفه ای ندارد پس راهکاری دیگر باید برای رفع مشکلات مالی تیم پیدا شود و همچنین موضوع باعث شد مشکلات مالی تیم برق به اوج خود برسد.

وی با اشاره به استعفا خود از هیئت مدیره برق شیراز تاکید کرد: زمانی که تمامی تصمیمات ما جنبه اجرایی پیدا کند موقع مناسب کار است ولی وقتی تصمیمات ضمانت اجرایی نداشته باشد دیگر احتیاجی به حضور من نبود.

عضو سابق هیئت مدیره برق شیراز تصریح کرد: تنها ضمانت اجرایی تصمیمات وجود اعتبارات مناسب است که متاسفانه چنین اعتباری در برق شیراز وجود ندارد.

عدم وجود مهره های کافی و هماهنگ در تیم احساس می شود

اما سرپرست تیم فوتبال برق شیراز در گفتگو با خبرنگار گفت: بعد از بازی مقابل پیام مخابرات شرایط به گونه ای پیش رفت که سرمربی تیم تشخیص داد از تیم جدا شود در حالی که شاید کمترین مشکل تیم برق شیراز به سرمربی مربوط می شد چراکه مشکل اصلی این تیم نداشتن بازیکنان لازم و عدم وجود هماهنگی در این تیم بود.

عباس زارع ادامه داد: بحث استفاده از بازیکنان بومی در شرایطی بود که این بازیکنان در زمان تست نمایش قابل قبولی از خود ارایه کردند ولی در همین بازی شاهد ناتوانی آنها در اجرای درخواستهای مربی بودیم.

وی تاکید کرد: تیم با استفاده از دو مربی جوان خود تمرینها را ادامه می دهد چراکه باید در مقابل تیم ابومسلم خراسان به میدان برویم ولی با توجه به شرایط پیش آمده جای نگرانی فراوان دارد.

سرپرست تیم فوتبال برق شیراز تصریح کرد: شرایط خاص حاکم بر تیم باعث عدم کسب نتیجه مناسب شده است که امیدواریم مسئولین به فکر منافع تیم باشند.

بومی گرایی که نتایجش معلوم نیست

در حالی که اکثر تیمهای قدرتمند ایران بومی گرایی در انتخاب بازیکنان و مربیان تیم را در دستور کار ندارند و با خرید مهره های توانا و کارآمد شرایط خود را در جدولهای مسابقات مدام بهبود می بخشند اما در شیراز تیمها سعی بر بومی سازی بازیکنان دارند و با وجود اینکه این طرح در توفیق تیمی مثل برق از سه سال پیش چندان موثر نبود بازهم این طرح به عنوان یکی از دستورکارهای با اهمیت دنبال می شود.

با نگاهی به تیمهای موفق می توان به راحتی این موضوع را دریافت که بومی گرایی در فوتبال حرفه ای امروز جایی ندارد و تیمها نیز علاقه ای به این کار ندارند.

در حال حاضر شیراز در لیگ برتر فوتبال کشور هیچ نماینده ای ندارد و به نظر نمی رسد این شرایط چندان شایسته استان فارس و شهر فرهنگی و ورزش دوست شیراز باشد و باید مسئولان امر با همدلی و همکاری وضعیت تیمهای شیرازی که در لیگ یک حضور دارند را بهبود بخشیده تا اعتبار فوتبال شیراز به روزهای روشن خود بازگردد.