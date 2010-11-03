به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه شب هنگام زمانی بوقوع پیوست که نظامیان آمریکایی با وارد شدن به مکان استراحت دانشجویان در مرکز شهر هرات دو دانشجوی افغان را بازداشت و با خود به جای نامعلومی انتقال دادند.

"نقیب آروین" سخنگوی والی هرات ضمن تایید وقوع این رویداد گفت: مقامات افغان قرار است بخاطر روشن شدن این قضیه با مقامات نیروهای خارجی گفتگو نمایند.

گفتنی است که تا کنون منابع رسمی نیروهای خارجی درهرات در این باره اظهار نظری نکرده اند.

درهمین راستا شماری از دانشجویان با راه اندازی تظاهرات در مقابل ساختمان ولایت هرات خواستار کسب اطلاعات بیشتر و نیزآزادی بی قید وشرط این دانشجویان ازسوی نهادهای امنیتی شدند.