عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از ساعت 14 امروز چهارشنبه فعالیت خود را در باشگاه صبای قم آغاز خواهم کرد. قرارداد من یکساله و تا پایان فصل دهم لیگ برتر است.

وی در ادامه به سابقه مربیگری خود در فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: من مربی فولادخوزستان در زمان سرمربیگری "لوکا بوناچیچ"، "ملادن فرانچیچ" و محمد مایلی کهن بوده‌ام. همچنین در مقطعی هدایت تیم فولاد را برعهده داشتم و تیم دیهیم اهواز را نیز در لیگ دسته اول هدایت کردم. طی سال‌های گذشته نیز دستیار آقای رسول کربکندی در تیم‌های صبای قم و راه آهن شهرری بودم.

این مربی که دارای مدرک مربیگری A آسیاست، در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت تیم صبای قم گفت: من فیلم دیدارهای اخیر تیم صبا را دیدم. این تیم، یک تیم خوب با پتانسیل بالاست. می شود در تیم صبای قم کارهای خوب و بزرگی کرد اما این کار زمانبر است. به عقیده من در تیم صبای قم بازیکنان خوبی حضور دارند که این قابلیت را دارند که تیم را به رده‌های بالای جدول هدایت کنند.

وی در ادامه با طرح این موضوع که تیم صبای قم به خوبی بسته شده است، از حضور در این تیم ابراز خرسندی کرد و گفت: من در این تیم سابقه فعالیت دارم. حدود 80 درصد از بازیکنان تیم صبا را می شناسم و بازیکنان این تیم با روحیات و اخلاق من آشنا هستند. به همین خاطر از دیگر مربیانی که قرار بود به تیم صبا بیایند جلوترم و دیگر نیاز نیست زمان بگذرد تا با اوضاع تیم و بازیکنان آشنا شوم.

ویسی تاکید کرد مدیران باشگاه صبای قم برای او شروط خاصی تعیین نکرده‌اند و گفت: مدیران باشگاه فقط خواسته‌اند تیم بازی خوب و تماشاگرپسندی ارائه کند.

"آیا کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان و ایستادن برسکوهای بالای جدول از اهداف شما نخواهد بود؟"، گفت: همین که فوتبال خوب و تماشاگرپسندی را ارائه کنیم، می توانیم رتبه خوبی در جدول کسب کنیم. اگر سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنیم که خیلی خوب می شود! البته رسیدن به این هدف خیلی دشوار است.