به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در سرمقاله خود که با عنوان "فتنه ها و شیاطین" به چاپ رساند، نوشت: شیاطین فتنه انگیزی که از زمان اشغال عراق در این کشور نفوذ یافتند همچنان آن را کشوری مناسب برای اقدامات خبیثانه خود می یابند. چرا که اولا اشغالگران وسیاست هایشان زمینه فعالیت آنان را فراهم می سازند و بعد هم ادامه بحران سیاسی یعنی تشکیل نشدن دولت عراق خود عاملی دیگر برای قوی شدن این جنایتکاران می شود.

الخلیج ادامه می دهد: فتنه طایفه گری و نژاد گرایی همچنان آتش خود را درعراق و بلکه دیگر کشورهای عربی می پراکند، چرا که عاملان ایجاد چنین فتنه هایی هنوز به اهداف خود یعنی تفرقه افکنی درجوامع عربی دست نیافتند.

به راستی هدف تروریست ها از حمله به مساجد و کلیساها چیست و از کشتار و ترساندن مردم و کوچاندنشان چه نصیبشان می شود آیا تنها این جنایات زمینه را برای تقسیم عراق براساس طایفه گری، مذهب و رنگ و نژاد و در نهایت براساس کینه و نفرت فراهم نمی سازد؟

این روزنامه عرب زبان درادامه خاطر نشان می سازد: هرج و مرج اشغالگری درعراق زمینه را برای دخالت عاملان فتنه و بازیچه قرار دادن آینده این کشور که درنهایت به نفع اشغالگران و صهیونیست است، فراهم می سازد.

الخلیج در پایان تاکید می کند: این وضعیت عراق و کشورهای عربی است که دشمن برای برهم زدن یکپارچکی و وحدت بین آحاد مختلف امت عربی تلاش می کند اما سران عرب در مقابل این خرابکاری ها چه می کنند تنها مشغول به اختلافاتشان با یکدیگر هستند و در مقابل دشمن از شادی غفلت سران عرب به رقص در می آید و استعمارجدید با قدرت هرچه تمام تر درحال نفوذ به این کشورها است.