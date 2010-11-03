به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور ناجا در نشست تخصصی پلیس راهور بیان کرد: در 7 ماهه امسال شماره گذاری خودروها 17 درصد رشد داشته است. همچنین 880 هزار خودرو در تهران شماره گذاری شده‌ است.

سردار مومنی تصریح کرد: امسال 990 هزار نفر گواهینامه جدید گرفته‌اند و میزان تصادفات 13 درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال یک میلیون پلاک ملی موتورسیکلت در کشور صادر شد و در طرح فرهنگیاران ترافیک 20 هزار معلم آموزش دیده‌اند که تعداد آنها تا 900 هزار معلم نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه نحوه برخورد پلیس با مردم بهتر شده است درباره اقدامات مربوط به استاندادسازی پلیس گفت: دوره‌های مختلفی را درباره این موضوع و همچنین یکسان‌سازی رفتار پلیس آغاز کرده‌‌ایم.

نشست تخصصی راهور ناجا صبح چهارشنبه با حضور سردار احمدی مقدم رئیس فرماندهی ناجا، سردار مومنی رئیس پلیس راهور ناجا و جمعی از فرماندهان پلیس راه استان‌های کشور در سالن اجتماعات شهرک آزمایش برگزار شد.