به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اجلاسیه پایانی کنگره شهدای استان همدان از 15آبان ماه جاری به مدت یک هفته در همدان برگزار می شود و هزاران نفر از خانواده معظم شهدا، سران لشگری و کشوری و دست اندرکاران امور شهدا و ایثار گران از سراسر کشور، میهمان شهدای گرانقدر دیار دارالمومنین و دار المجاهدین هستند.

برای برگزاری هرچه باشکوه اجلاسیه، شور و هیجان وصف ناپذیری دربین شیفتگان و رهروان شهدای انقلاب و دفاع مقدس برپاست و صدها گروه از قشرهای مختلف فرهنگی، هنرمندان، نیروهای فنی و تخصصی و انسان های شریفی که هیچ عنوان و مقامی را برای آنان نمی توان متصور بود، از چند هفته قبل بطور شبانه روزی در کار و تلاش هستند تا تجلیگاهی در خور نام و مقام شهدای همیشه زنده تاریخ پر فراز ونشیب انقلاب و جنگ را رقم بزنند.

مشاهده تلاش بی وقفه و جانانه جوان های پرشوری که سر از پا نمی شناسند و بی هیچ توقع و انتظاری در تدارک کارهای مختلف هستند هر انسان حق شناس و نکته سنجی را به یاد روز های حماسه و ایثار در جبهه های نور و خون و شهادت می اندازد.

اینجا مکان اصلی ستاد کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان است، دهها نفر از سرداران و فرماندهان سپاه و بسیج با کوله باری از خاطره و تجربه و رنج دوری و هجران برای هزاران یار و همراه در سال های ایستادگی و مقاومت، به بهانه ای شیرین و مقدس و برای کاری بزرگ گرد آمده اند در حالی که کمتر می توان پی برد اینان هر یک دارای مقام و منصب و افتخارهای بزرگی هستند که برای بسیاری از کارهای به ظاهر کوچک هیچ انتظاری از انان نیست ولیکن بی هیچ ادعایی در تب وتاب و تلاشند.

و اما در کنار نسل جنگ و جهاد و شهادت، دهها چهره محجوب و با نشاط که با تبسم های شیرین خود هر تازه وارد را به میهمانی لاله ها دعوت می کنند، آمده اند تا یاد آور روزهای فریاد نور علیه ظلمت باشند.

اینان همان سربازان همیشه جبهه حق هستند که روز را از شب نمی شناسند و جلوه ای از خدمت صادقانه به شهدا را در نزد خدا عبادت می دانند.

علیرضا والی یکی از همین سربازان که دانش آموخته رشته مهندسی عمران است که خدمت به شهدا را برای نسل خود فرصتی بزرگ در بهره گیری از فرهنگ ایثار و شهادت می داند.

وی با اخلاص و صداقت ویژه ای که در چهره جوانش جلوه خاصی پیدا کرده است، می گوید: خدا به من کمک کرد تا دوران سربازی را در مکان مقدسی سپری کنم که با نام شهدا و به یاد حماسه سازان دوران دفاع مقدس مزین شده است.

او خاطره ای از این دوران دارد و می گوید: هفت ماه پیش که تازه به دوران مقدس سربازی اعزام می شدم، احساس می کردم به دوران غریب و سختی پا می گذارم ولی در حال حاضر که در بین انسان های صادق و یکرنگی که با ذکر نام شهدا زندگی می کنند، قرار گرفته ام، احساس خوب و آشنایی یافته ام ومی اندیشم که آیا دنباله روی شهدا هستم؟

یکی دیگر از جوان های پرشوری که در ستاد کنگره به خدمت شهدا در آمده است می گوید: کار در چنین محیط و فضایی انسان را خسته نمی کند چون اینجا عطر جبهه های نبرد حق علیه باطل را دارد.

علی اکبر ابراهیمی که 25 بهار از عمرش گذشته و لیسانس مدیریت بازرگانی دارد، می گوید: اینجا دهها انسان مخلص دست به دست هم داده و بسیجی وار در تلاش هستند تا اجلاسیه کنگره شهدا را با شکوه و در خور شان و عظمت شهدا برگزار کنند.

به گفته وی، برای برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان در سال های گذشته زحمات زیادی به عمل آمده است و هم و غم تمام انسان هایی که در این فضا به شهدا خدمت می کنند، این است که زحمات به ثمر نشسته و مردم سربلند و شهید پرور همدان در نزد میهمان های کنگره از سراسر کشور رو سپید باشند.

علی بهرامی نیز سرباز جدیدی است که فارغ التحصیل دانشگاه آزاد در رشته زبان انگلیسی است و در روستای حصار از توابع شهرستان کبودرآهنگ بزرگ شده است.

او می گوید: در محل ستاد کنگره با لباس شخصی خدمت می کنم و نوع وظیفه ای که در این مکان به عهده دارم برایم مهم نیست.

وی افزود: اینجا کار برای شهدا است و با اینکه در شبانه روز حدود 15ساعت کار می کنم هرگز احساس خستگی ندارم.

وی با صداقت خاص یک جوان روستایی می گوید: وقتی می بینم بزرگان مو سپیدی که با عنوان سردار و فرمانده یک تیپ و یک لشگر در چنین مکانی زحمت می کشند و فرقی با سربازها ندارند، نمی توانم توقع کار کمتر و وظیفه ای کوچک برای خود انتظار داشته باشم.

اما در سوی دیگر شهر بزرگی چون همدان و جایی که قراراست تا چند روز دیگر تجلیگاه کنگره شهدا با شد نیز انسان های بزرگ و فرهیخته ای بدون اینکه نام و مقام خود را یدک بکشنند، برای ساخت خاک ریزهای نمایشی، گونی به دوش می گیرند و همانند روز های نبرد و پیروزی پشت بولدوزر می نشینند تا گوشه ای از کار های جانبی برای برگزاری اجلاسیه را به عهده داشته باشند.

در محل برگزاری اجلاسیه فرمانده انصارالحسین (ع)، فرمانده گردان تکاوران سپاه و فرمانده تیپ دوش به دوش خیل نیروهای جوان و پرتلاش ایستاده اند و غرور خویش را درمحضر شهدا به کنار گذاشته اند.

آن سردار سربلند سئوالم را در این خصوص چنین پاسخ داد که ما خاک پای شهدا هم نیستیم و غرور مقدس خود را تنها در خدمت به شهدای عزیز و میهمان های شهدا در اجلاسیه می دانیم.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان 13 تا 19 آبان در همدان برگزار می شود.