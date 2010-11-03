فاز یک زهکشی های زیرزمینی دشت تبریز آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید خلیل هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از دشت تبریز در گفتگو با خبرنگاران، تصریح کرد: با افتتاح طرح فاز یک زهکشهای زیرزمینی دشت تبریز، مشکل آب گرفتگی منازل در غرب تبریز مرتفع خواهد شد.
خلیل هاشمی با اشاره به اینکه شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز در پایاب سد شهید مدنی در دو قطعه اول و دوم با صرف اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال انجام می پذیرد، گفت: عملیات زهکشی زیر زمینی هزار و 800 هکتار از قطعه DR1 و دو هزار و 500 هکتار از قطعه DR2 دشت تبریز مراحل پایانی خود را طی می کند.
هاشمی افزود: ادامه اجرای زهکشهای این دشت در عرصه 900 هکتار و با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال شروع شده است.
وی با اشاره به اینکه با بهره برداری زهکشی زیر زمینی دشت تبریز، بسیاری از مشکلات مربوط به آب گرفتگی اراضی کشاورزی واقع در طرح و نیز بخشی از منازل قسمت های غربی و منتهی به دشت تبریز، برطرف خواهد شد اذعان داشت: از آنجا که دشت تبریز به عنوان خروجی مستقیم آبهای زیر زمینی منطقه نیز عمل می کند لذا در اثر تبخیر شدید و از دست دادن آب و به دلیل صعود شعریه و انتقال املاح به سطح خاک و تجمع آب در لایه های تحتانی نفوذ ناپذیر کم عمق موجبات باتلاقی و ماندابی شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه شور و قلیائی خاک را در پی داشته است.
سید خلیل هاشمی با تاکید بر اینکه اجرای زهکشی زیر زمینی و تخلیه آب انباشت شده بر روی لایه های تحتانی غیر قابل نفوذ و زهکشی مازاد آب آبیاری و امکان لیچینگ و شستشوی خاک شور موجبات اصلاح خاک را فراهم نموده وآنرا به خاک حاصلخیز تبدیل خواهد کرد اظهار داشت: این طرح با بهره برداری از شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی نمود خود را نشان خواهد داد.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: طبق برآورد انجام شده با اتمام این طرح میزان تولید محصول در استان به 205 هزار تن رسیده و همچنین، ضمن بهبود شرایط آب و هوایی شهر تبریز در اثر میکروکلیمای جدید، برای ده هزار نفر به طور مستقیم در بخش کشاورزی اشتغال ایجاد می شود.
وی همچنین کاهش حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت روستاییان به تبریز و افزایش درآمد خانوارهای کشاورزی و کل منطقه را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد و افزود: بهبود و توسعه کشاورزی در سطح21 هزار و 600 هکتار از اراضی منطقه با استفاده از آب استحصالی از سد شهید مدنی و سایر منابع تلفیقی موجود از اهداف اصلی این طرح است.
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