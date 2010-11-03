به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه صبح امروز چهارشنبه به مناسبت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار در جمع پرسنل، دانشجویان و مسئولان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی نزاجا، با تبیین شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران و قیاس آن با دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد سیاست ها تنها منافع ملی کشور را در نظر می گیرد و این مطرح نیست که کشورهای دیگر از سیاستهای نظام خوششان بیاید یا نیاید و این یکی از تفاوت های نظام اسلامی با نظام شاهنشاهی است.

اقدامات دشمن برای براندازی نظام

وی خاطر نشان کرد: پیام انقلاب اسلامی ایران برای آمریکا و دیگر قدرتها نگران کننده بود چرا که سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب بر مبنای نه شرقی نه غربی استوار شد و برهمین اساس اتحاد نامبارکی علیه نظام شکل گرفت و با توجه به نگرانی هایی که از پیام انقلاب وجود داشت نظام سلطه تصمیم گرفت نظام ما را ساقط کند چون آن را برای منافع خود خطرناک می دانست.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تحرکات صورت گرفته برای ضربه زدن به نظام اسلامی بعد از پیروزی انقلاب همچون تفرقه افکنی میان اقوام و طوایف، فعال شدن گروه های ضد انقلاب، کشتارهای منافقین، آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و ... تصریح کرد: تحریم اقتصادی ایران نیز از همان زمان شروع شد اما نتیجه همه این اقدامات چه بود؟ این بود که هیچ موفقیتی برای آنان به دست نیامد.

دلایل شکست سیاست های نظام سلطه

مهمانپرست دلیل شکست سیاست های نظام سلطه علیه ایران را اینگونه برشمرد که ملت ایران به رهبری نظام با تقدس می نگرد و خود را مطیع رهبری می داند و علاوه بر این وحدت ملت و اهداف و آرمانهای نظام نیز باعث شکست سیاست های آنان شد.

هسته ای بهانه است

وی در رابطه با شرایط اخیر سیاست خارجی ایران و به خصوص موضوع هسته ای یادآور شد: برخی فکر می کنند رویکرد نظام در پیشبرد برخی موضوعات مانند موضوع هسته ای و استقلال در مواجهه با بحران های بین المللی باعث برخورد قدرت ها با ایران شده در حالیکه این تحلیل درستی نیست. مردم در درجه اول مطمئن باشند که اگر طرف مقابل کوچکترین فرصتی پیدا کند که بتواند نظام اسلامی را ساقط کند دریغ نخواهد کرد و اگر تا کنون نیز اقدامات آنان علیه ایران توفیقی نداشته به این دلیل نبوده که آنان نخواسته اند بلکه به این دلیل بوده که نتوانسته اند سیاستهای خود را اجرا کنند.

قانون قدرت های بزرگ تبعیض و بی عدالتی است

مهمانپرست اضافه کرد: طرف مقابل برای ضربه زدن به ملت ایران هیچ گاه ملاحظات حقوق بشری، دموکراسی و افکار عمومی را در نظر نمی گیرد و قانون قدرت های بزرگ بی عدالتی و تبعیض و نژاد پرستی است تا بتوانند به اهداف خود برسند.

وی یادآور شد: هر گاه که فشارها علیه ایران بیشر شده وحدت مردم و مقاومت آنان نیز بیشتر شده است و بر همین اساس دشمنان به دنبال ایجاد تنش در درون ملت رفته اند و انتخابات 88 فرصتی برای آنان بود و زمانی که علائمی از اعتراض بعد از مشارکت بیش از 40 میلیون نفر یعنی 85 درصد مردم در انتخابات صورت گرفت امیدواری نیز بین دشمنان دیده شد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با اشاره به ناکامی طرح های دشمنان در جریان انتخابات سال 88 تصریح کرد: ملت ایران دو ویژگی دارد یکی اینکه عاطفی و معتقد است و دیگری اینکه از غرور ملی بالایی برخوردار است و ملت ایران در طول تاریخ اجازه نداده کسی کشورش را تحت سلطه قرار دهد و به این سلطه ادامه دهد.

روایت شکل گیری "رای منو پس بده" در خارج!

مهمانپرست ادامه داد: در جریان انتخابات سال 88 اکثریت ایرانیان مقیم خارج از کشور در انتخابات شرکت کردند و در این شرایط که ایرانیان در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های ما صف می کشیدند تا رای بدهند اقلیتی در مقابل سفارتخانه ها جمع می شدند و به این افراد که قصد رای دادن داشتند بد و بیراه می گفتند و فحاشی می کردند اما بعد از انتخابات همانها که توهین می کردند جمع شدند و می گفتند رای ما را پس بگیر. در حالیکه اینها اصلا رای نداده بودند.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه اضافه کرد: در شرایط کنونی مجموعه فشارهای مختلف بر روی ایران متمرکز شده است.

فرایند شکل گیری بیانیه تهران

مهمانپرست در ادامه به بیان زمینه های شکل گیری مذاکرات ایران با گروه وین برای تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران و تبادل سوخت پرداخت و گفت: در حالیکه قبلا اوباما، نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور برزیل را واسطه کرده بود تا تبادل سوخت مورد تفاهم قرار بگیرد بلافاصله بعد از امضای بیانیه تهران آنها به سراغ قطعنامه 1929 رفتند این نشان داد آنها به دنبال حل مسئله نیستند و به دنبال محترم شمردم حقوق کشورهای دیگر نیز نیستند.

وی با اشاره به برخی اظهارات و نگرانی های مطرح شده از سوی تعدادی از کشورهای منطقه پیرامون مسائل زیست محیطی استفاده از انرژی هسته ای در سالهای گذشته تاکید کرد: اگر ایران امروز پیشگام موضوع هسته ای شده باعث شده که کشورهای مستقل نیز بگویند ما نیز حق خود را در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای می خواهیم و در همین راستا الان کشورهای منطقه در حال امضای قراردادهای هسته ای هستند بنابراین مسیر عوض شده است و همین موضوع نگرانی را برای انحصار گران انرژی هسته ای در جهان ایجاد کرده ست.

وقتی زنان کابینه می گویند به ما بگویید سکینه!

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اگر موضوع هسته ای وجود نداشته باشد دشمنان برای فشار وارد کردن به ایران سراغ مسائل دیگر از جمله موضوع حقوق بشر می روند، تصریح کرد: در بحث حقوق بشر آنقدر وقیح و گستاخ شده اند که پرونده خانمی را که مرتکب جنایت و خیانت شده به یک پرونده حقوق بشری تبدیل کرده اند و امروز این فرد سنبل آزادیخواهی و حقوق بشر شده و عکس او را از ساختمان نخست وزیری یکی از کشورها آویزان کرده اند و یا در کابینه یکی از کشورهای اروپایی زنان کابینه اعلام کرده اند از این به بعد به ما بگویید "سکینه"!

توطئه ای که پایه های بیانیه تهران را نشانه رفت

وی به اعمال فشار به ایران به دلیل موضوع این زن اشاره کرد و گفت: موضوع سکینه آشتیانی تا آنجا مورد دستاویز قرار گرفت که در انتخابات ریاست جمهوری برزیل نیز مطرح بود و کاندیدای مورد حمایت داسیلوا رئیس جمهور برزیل که در امضای بیانیه تهران حضور یافت و جانب ایران را گرفته بود تحت فشار قرار گرفت.

مهمانپرست تاکید کرد: برزیل قرار بود به خاطر دفاعی که از حق کرده بود و همکاری که در بیانیه تهران داشت یک جا جواب می گرفت و به همین دلیل موضوع سکینه آشتیانی علم شد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: همچنین در ترکیه نیز که پای دیگر امضای بیانیه تهران بود موضوع سکینه آشتیانی به شدت مطرح شد و به بهانه ترک بودن این زن موضوع در این کشور مانند برزیل خیلی دنبال شد و با یک توطئه سیاسی ترکیه و برزیل را که همپیمان ایران در امضای بیانیه تهران بودند را نشانه گرفتند.

وی اضافه کرد: خواسته های دشمنان ایران حد یقف ندارد تا زمانی که چیزی از نظام اسلامی باقی نمایند.

در شرایط ضعف وارد مذاکره نمی شویم

مهمانپرست با اشاره به تحریم های اخیر علیه ایران عنوان کرد: فشار همه جانبه علیه ایران بار دیگر آغاز شده و الان در اوج آن هستیم و بعد از اینکه از موج حوادث انتخابات نا امید شدند اخیرا موج های جدیدی درست کرده اند و در ادامه نیز موضوع مذاکرات با ایران مطرح شده و می خواهند در شرایط تهدید و تحریم مذاکرات صورت بگیرد تا به گمان آنها ایران در شرایط ضعف وارد مذاکره شود و امتیاز بدهد. در حالیکه اگر با این نیت وارد مذاکره شوند نتیجه ای نخواهند گرفت.

فهمیدند ایران بلوف نمی زند

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه به برخی سئوالات مکتوب حاضران پاسخ داد که در این باره پیرامون توفیق نداشتن دستگاه سیاست خارجی در زمینه رابطه با برخی کشورهای اروپایی تصریح کرد: اگر ملاک توفیق داشتن رابطه با برخی کشورها است ما قبل از انقلاب بهترین روابط را داشتیم و دو سال نیز پروتکل الحاقی را در دولت هشتم اجرا کردیم و فعالیت های آب سنگین اراک، تاسیسات نطنز و ... را تعطیل کردیم و هرچه می گفتند گوش می کردیم در نهایت درخواست کردیم چند عدد سانتریفیوژ برای کار تحقیقاتی فعالیت کند که گفتند خطرناک است ممکن است سلاح هسته ای ساخته شود!

وی افزود: بعدها خودمان سانتریفیوژها را تولید کردیم که ابتدا باور نکردند و گفتند ایران بلوف می زند. بعد گفتند این ها قدیمی است و دوره شان تمام شده ما نیز اعلام کردیم نسل جدیدشان را ساخته ایم و باز گفتند ایران بلوف می زند بعد که دیدند ساخته ایم گفتند دوره اینها هم تمام شده و ایران بار دیگر نسل سوم سانتریفیوژها را رو کرد. همچنین در خصوص تعداد سانتریفیوژها نیز می گفتند اینها از قبل مانده و ایران چیزی تولید نکرده اما بعد که تعداد سانتریفیوژها به 500، 2000، 3000 و 7000 رسید دیدند ایران بلوف نمی زند و الان ایران به جایی رسیده که 2000 هزار دانشمند هسته ای زیر 35 سال دارد و به هیچ وجه فعالیت های هسته ای در ایران وابسته به فرد نیست و این فعالیت ها کاملا بومی شده است.

مهمانپرست افزود: حالا در این میسر پیشبرد سیاست ها اگر برخی خوششان نیاید و رابطه کم شود موضوع دیگری است ما تعهد نکرده ایم هر کاری که می کنیم دیگران خوششان بیاید. ما دنبال حق خودمان هستیم نه کمتر از آن و نه فراتر از آن.

پیشنهاد جدید تبادل سوخت طراحی جدید است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با شایعات اخیر مبنی بر پیشنهاد جدید برای تبادل سوخت این موضوع را یک توطئه و طراحی جدید خواند و گفت: در زمان مطرح شدن پیشنهاد تبادل سوخت گفتند 1200 کیلو اورانیوم ایران بدهد و بعد 120 کیلودریافت کند که ما همین موضوع را با در نظر گرفتن ضمانت های مد نظر در بیانیه تهران پذیرفتیم. البته آنها بعدا مصاحبه کردند که 1200 کیلو اکثریت اورانیوم تولید شده در ایران است و اگر از دست ایران خارج شود یک سال ایران از ساخت سلاح هسته ای دور می شود و این یک کار غیر اخلاقی بود الان هم گفته اند بعد از بیانیه تهران ایران همچنان به تولید اورانیوم ادامه داده و الان 2000 کیلو اکثریت اورانیوم تولید شده در ایران است و می خواهند احتمالا بروند دوباره مصاحبه کنند که ایران را از ساخت سلاح هسته ای دور کرده ایم.

سلاح های هسته ای این چند کشور 20 بار کره زمین را منهدم می کند

وی خاطر نشان کرد: کسی دنبال سلاح هسته ای نیست مگر غیر از این کشورها که سلاح هسته ای دارند و به تعهداتشان عمل نمی کنند کسی به سمت سلاح هسته ای رفته و اساسا مگر می شود در دنیای امروز کسی از سلاح هسته ای استفاده کند؟ در دنیای امروز شروع جنگ هسته ای به معنی شروع جنگی است که جهان را نابود می کند چرا که میزان سلاح هسته ای این چند کشور به اندازه ای است که می تواند 20 بار کره زمین را منهدم کند و 50 درصد سلاح های هسته ای جهان در اختیار آمریکا قرار دارد.

کشتی های ایرانی در منطقه بازرسی نشده است

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون بازرسی کشتی های ایران تصریح کرد: برخی تهدید کرده اند که این کار را می کنند اما در منطقه ما چنین اتفاقی تا کنون نیفتاده و فکر هم نمی کنیم بیفتد چون میزان توانایی ما را خیلی ها می دانند و ما امروز در بالاترین شرایط نظامی هستیم و توان دفاعی ایران آنقدر بالاست که کسی تصور خسارت زدن به ایران را به ذهن راه نمی دهد.

وی یادآور شد: فعالیت نظامی ایران برای دستیابی به سلاح پیشرفته با هدف بازدارندگی و در راستای حفظ صلح و ثبات و امنیت منطقه است.

علت رابطه با کشورهای فقیر و کوچک

یکی دیگر از حاضران در خصوص برقراری رابطه از سوی ایران با برخی کشورهای فقیر و کوچک سئوال کرد که مهمانپرست در این باره با ذکر اینکه ایران غیر از رژیم صهیونیستی با بقیه کشورها می تواند رابطه داشته باشد گفت: همه کشورها بر اساس ظرفیتشان قابلیت همکاری دارند به عنوان مثال در سفر اخیر وزیر خارجه به چند کشور آفریقایی 500 میلیون دلار پروژه بین ایران و این کشورها تعریف شد.

3گام برای فردای بهتر

مهمانپرست در پایان طرح هدفمند کردن یارانه ها، خصوصی سازی و اصل 44 و صادرات خدمات فنی - مهندسی را اقدامات مهم برای داشتن آینده ای بهتر برای ایران برشمرد.