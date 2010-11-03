به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، در مجموع ۷۵هزار نفر برای اعزام به حج تمتع ثبت نام کرده بودند که بر اساس سهمیه تعیین شده ۲۵هزار نفر از این تعداد در سال جاری به حج مشرف میشوند.
بر اساس قوانین سوریه افرادی که در سال ۱۹۴۶میلادی متولد شده ان، برای سفر به مکه مکرمه حق ثبت نام داشتهاند و هر یک از آنان میتوانند دو نفر را نیز به شرط آنکه در فرم مخصوص زمان ثبت نام اسامی آنان را اعلام کرده باشند به همراه داشته باشند.
سفر به مکه مکرمه از سوریه از طریق هوایی انجام میشود و تعداد زائران کاروانهای اعزامی به عربستان حدود ۱۵۰نفر خواهد بود.
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