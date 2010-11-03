به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، در مجموع ‪ ۷۵‬هزار نفر برای اعزام به حج تمتع ثبت نام کرده بودند که بر اساس سهمیه تعیین شده ‪ ۲۵‬هزار نفر از این تعداد در سال جاری به حج مشرف می‌شوند.

بر اساس قوانین سوریه افرادی که در سال ‪ ۱۹۴۶‬میلادی متولد شده ان، برای سفر به مکه مکرمه حق ثبت نام داشته‌اند و هر یک از آنان می‌توانند دو نفر را نیز به شرط آنکه در فرم مخصوص زمان ثبت نام اسامی آنان را اعلام کرده باشند به همراه داشته باشند.



سفر به مکه مکرمه از سوریه از طریق هوایی انجام می‌شود و تعداد زائران کاروانهای اعزامی به عربستان حدود ‪ ۱۵۰‬نفر خواهد بود.

