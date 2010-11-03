افزایش تولید گندم در سال آینده زراعی

محمد مهدی کابلی در گفتگو با مهر با اشاره به پایان زمان خرید گندم در کشور، اظهار داشت: براساس آمار وزارت بازرگانی، خرید گندم به 11 میلیون و 200 هزار تن رسیده است که با احتساب خرید کارخانه ها و بخش خصوصی این رقم بیشتر می شود.

وی افزود: امسال تولید گندم به 14.5 میلیون تن رسید که از این میزان، یک میلیون و 200 هزار تن برای تامین نیاز بذری کشور مصرف می شود.

مدیر کل دفتر محصولات اساسی، غلات، حبوبات و نباتات علوفه ای وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: بیشترین خرید گندم به ترتیب به استان های فارس با یک میلیون و 200 هزار تن، خوزستان با یک میلیون و 60 هزار تن و گلستان با 924 هزار تن اختصاص داشته است.

کابلی درباره افزایش تولید گندم در برخی از استانها نسبت به سال 86 گفت: در استانهای کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، همدان، لرستان، اصفهان، مرکزی، زنجان، تهران، سمنان و سیستان و بلوچستان میزان تولید گندم از سال 86 که رکورد تولید گندم در این استانها محسوب می شود، بیشتر شد.

وی درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تولید گندم در سال آینده اظهار داشت: از حدود 4 ماه گذشته اقدامات لازم مانند تامین کود و بذر انجام شده است و تنها نگرانی از بابت تاخیر در بارندگی پاییزی است که در صورت بارندگی مناسب در سال آینده تولید گندم از امسال هم بیشتر می شود.

وی با اشاره به کیفیت گندم تولیدی امسال افزود: همه ساله نمونه هایی از گندم استانهای مختلف جمع آوری شده و به آزمایشگاه‌های تخصصی ارجاع می شود و براساس استانداردهای جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

کابلی تصریح کرد: از یکهزار و 350 نمونه گندمی که امسال به آزمایشگاه ارسال شده است تاکنون 842 نمونه آزمایش شده است که از این تعداد 30 درصد کیفیت خوب تا عالی، 51 درصد متوسط و 19 درصد ضعیف بودند.

وی گندم تولیدی کشور را مناسب ارزیابی کرد و افزود: با وجود شرایط دشوار سال گذشته در تولید گندم، امسال اغلب گندم های تولیدی از کیفیت مناسبی بهره مند هستند.