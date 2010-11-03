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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

گلستان 552 شهید دانش آموز دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: پدر شهید فهمیده گفت: شهید فهمیده در کنار 552 شهید دانش آموز استان گلستان نماد عزت وافتخار هستند و امروز نوجوانان و جوانان باید ادامه دهنده راه شهدا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی فهمیده صبح چهارشنبه در جمع دانش آموزان گلستان افزود: ماموریت اصلی دانش آموزان این است که با تلاش و کوشش در عرصه علم برای کشور خود افتخاری بیافرینند وبدانند روح شهدا  از موفقیت آنان در عرصه های علمی شاد وخرسند خواهد بود.

پدر شهید فهمیده افزود: انقلاب اسلامی ایران خون بهای هزاران هزار شهید به خون آغشته است.

وی تصریح کرد این نظام و انقلاب آسان به دست نیامده و در صیانت و حفاظت از آن همه باید پشت سر رهبر معظم انقلاب باشیم.

به گفته این پدر شهید، دانش آموزان به عنوان آینده سازان این مملکت باید هوشیار بوده تا در دفاع از آرمانهای انقلاب در مقابل دشمن سر بلند باشند.

پایین محلی مدیر کل آموزش و پرورش ضمن عرض خوش آمدگویی به خانواده شهید محمد حسین فهمیده از آن شهید بزرگوار به عنوان الگوی نمونه برای جوانان و نوجوانان ایران اسلامی یاد کرد.

وی بیان کرد: تمام جوانان و نوجوانان ایران اسلامی شهید فهمیده هستند و با اطمینان خاطر می گویم اگر شرایط ایجاب کند همانند آن شهید عمل خواهند کرد.
کد مطلب 1184211

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