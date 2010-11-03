مانو ژوزف برنده جایزه ادبیات هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این نویسنده با اولین رمان خود "مردان جدی" توانست مبلغ 500 هزار روپیه این جایزه را از آن خود کند.
ژوزف در مراسم دریافت این جایزه با ابراز خوشحالی از برنده شدن خود گفت: عکسالعمل مخاطبان کتاب متفاوت بوده است برخی از آن استقبال کرده و اثری کاملاً مناسب توصیف کردهاند ولی باید اعتراف کنم گروهی از مردم هم آن را کاری نفرتانگیز خواندهاند.
وی رمان خود را کاری واقعگرایانه دانست و گفت: نویسندگان هندی که به زبان انگلیسی مینویسند معمولاً نگاهی دلسوزانه از فقر دارند که نوعی مهربانی جعلی و دروغی در آنها دیده میشود.
داستان "مردان جدی" حکایت مرد میانسالی به نام دالیت را روایت میکند که از طبقه پایین اجتماع است که در یک موسسه ستارهشناسی کار میکند. وی خمشگین از شرایط اجتماعی خود است. داستان با پرداختن به پسر 10 ساله وی که یک نابغه ریاضی است ادامه مییابد.
داوران و منتقدان اثر ژوزف را کاری شجاعانه دانستهاند که به دور از کلیشه نوشته شده و از طراوت و تازگی لحن در داستانسرایی برخوردار است.
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