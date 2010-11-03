به گزارش خبرگزاری مهر، در دعوتنامه ای که "ماون گوانگ"، رئیس اتحادیه وزنه برداری چین، برای حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشورمان ارسال کرده، آمده است:



"آرزومندیم رقابت‌های جایزه بزرگ بتواند فرصت جدی برای تبادل و تقسیم تجربیات و اطلاعات تمرین و مدیریت وزنه برداری باشد. همچنین آرزومندیم برگزاری این مسابقات بتواند به گسترش وزنه برداری کمک کند. همکاری و پشتیبانی محبت آمیز شما می تواند ما را در برگزاری مسابقات جایزه بزرگ به عنوان یک رویداد موفق یاری کند. ما منتظر خوشامدگویی به شما در استان فوجیان چین و شهر فوجو هستیم".



مسابقات جایزه بزرگ چین، با حضور 60 وزنه بردار از میان بهترین‌های دنیا طی روزهای 15 لغایت 17 ژانویه 2011 (25 تا 27 دی ماه سال جاری) در شهر "فوجوی" چین برگزار می شود و نفرات برتر اوزان هشتگانه جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.



براین اساس برنده مدال طلای مسابقات جایزه بزرگ چین پنج هزار دلار، برنده مدال نقره سه هزار دلار و برنده مدال برنز هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد و وزنه بردارانی که در جریان مسابقات جایزه بزرگ رکورد مجموع بزرگسالان جهان را ترقی دهند، پنج هزار دلار جایزه دریافت می کنند.



در مقررات این بازی‌ها آمده است که جایزه نقدی به نفرات اول تا سوم رده بندی مجموع هر وزن اهدا خواهد شد و آزمایش دوپینگ براساس قوانین IWF انجام خواهد شد.