به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر بدون جابجایی در بالای جدول گذشت و تنها اختلاف امتیاز مدعیان با ذوب آهن صدرنشین به حداقل رسید. در هفته چهاردهم که طی روزهای پایانی هفته جاری با برگزاری هشت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود، باید دید بازهم ذوب آهن می تواند صدرنشین بماند یا جایگاه خود را به یکی از دو تیم استقلال یا پرسپولیس پیشکش می کند. در زیر نگاهی گذرا به دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر خواهیم داشت:

ملوان بندرانزلی - فولادخوزستان

ملوان و فولاد دو تیم میانه روی جدول رده بندی هستند که اختلاف یک امتیازی بین آنها فاصله‌ای سه پله‌ای در جدول ایجاد کرده است. فرهاد پورغلامی که تیمش پس از برتری مقابل پرسپولیس در تهران دیگر طعم پیروزی را نچشیده چشم به برتری در مصاف با فولادخوزستان دارد تا شاید چند پله‌ای در جدول صعود کند. پورغلامی در حالی تیمش را برای دیدار با فولاد تدارک می بیند که بازیکنان تاثیرگذاری چون محسن مسلمان و حسین ابراهیمی را در اختیار ندارد. از سوی دیگر تیم فولاد نیز در غیاب آرش افشین به میدان می آید که همراه مسلمان، ابراهیمی و دیگر بازیکنان تیم امید به گوانگجو سفر کرده است.

تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین

پیکان با حمید علیدوستی بالاخره طعم پیروزی را چشید و با غلبه بر نفت آبادان در هفته سیزدهم به رهایی از انتهای جدول امیدوار شد. این تیم بدشانس است که باید در هفته چهاردهم مقابل تیم تراکتورسازی صف آرایی کند. تراکتورسازان متاثر از شکست هفته گذشته مقابل سپاهان اصفهان به کمتر از پیروزی خانگی مقابل تماشاگران پرشور خود رضایت نمی دهند و این کار شاگردان علیدوستی را دشوار می کند.

ذوب آهن اصفهان - پاس همدان

فینالیست لیگ قهرمانان آسیا پیش از سفر به توکیو و رویارویی با سئونگنام ایلهواچونما در هفته چهاردهم لیگ برتر به میدان می رود. ماموریت این تیم مشخص است؛ برتری مقابل پاس بحران‌زده و دفاع از جایگاه صدرنشینی. دستیابی به این موفقیت روحیه شاگردان ابراهیم زاده را پیش از سفر به توکیو تقویت می کند و آنها با خاطری آسوده فعلا با لیگ برتر وداع می کنند. از سوی دیگر تیم پاس همدان نیز شرایط خوبی ندارد. این تیم با تحمل سه شکست در چهار هفته اخیر به رده دوازدهم جدول سقوط کرده است و تحمل یک شکست دیگر می تواند پاس را همنشین تیم‌های فانوس بدست جدول کند. مدیرروستا برای ایجاد تحول در تیمش باید از ذوب آهن امتیاز بگیرد، در غیر اینصورت به سرنوشت مربیانی چون کربکندی، میثاقیان، یاوری و تومباکوویچ دچار می شود!

صنعت نفت آبادان - استقلال تهران

فعلا آسمان استقلال برای مظلومی و تیمش آفتابی است. تیم مظلومی 10 هفته گذشته را بدون شکست پشت سرگذاشته و با 24 امتیاز بر سکوی دوم جدول رده بندی ایستاده است. آبی پوشان این هفته در آبادان میهمان صنعت نفت و جمع هواداران پرشوروشعف این تیم هستند. استقلال که در 10 هفته گذشته بصورت یک هفته در میان پیروز شده و به نتیجه تساوی رضایت داده است، اگر ترک عادت نکند، باید این هفته با نتیجه تساوی از زمین خارج شود! توقف یا شکست استقلال جایگاه این تیم در سکوی دوم جدول را به خطر می اندازد، با این شرایط مظلومی و تیمش باید از تمام توان خود برای کسب امتیاز در زمین نفت استفاده کنند.

راه آهن شهرری - استیل آذین تهران

استقلال روند رو به رشد تیم راه آهن را متوقف کرد و با تحمیل شکست به این تیم در هفته سیزدهم لیگ برتر تارتار و شاگردانش را به رده دهم جدول فرستاد. این تیم در هفته چهاردهم استیل آذین را ملاقات می کند که با 13 امتیاز رتبه نازل شانزدهم جدول را در اختیار دارد. استیل آذین اگر تیم نیمه دوم دیدار با پرسپولیس باشد، تارتار می تواند به کسب ششمین برد با راه آهن فکر کند در غیراینصورت او و شاگردان روز سختی را مقابل ستاره‌های خاموش استیل آذین خواهند داشت.

سایپای البرز - مس کرمان

این بازی تقابل نارنجی پوشان لیگ برتر است. وجه تشابه این دو تیم تنها در رنگ نارنجی پیراهن آنهاست و گرنه مس کرمانی که با 20 امتیاز سکوی پنجم جدول را در اختیار دارد، تشابهی با سایپای 15 امتیازی که رتبه چهاردهم جدول را به خود اختصاص داده، ندارد. در این بازی تیم سایپا کریم انصاریفرد، بازیکن تاثیرگذار خود را به علت همراهی تیم امید در اختیار ندارد. غیبت انصاریفرد می تواند به تیم سایپا لطمه وارد آورد و این بهانه را به مایلی کهن بدهد که در صورت شکست احتمالی غیبت او را بهانه ناکامی تیمش قرار دهد!

شاهین بوشهر - شهرداری تبریز

این بازی تقابل پرسپولیسی‌های قدیمی در جامه مربیگری دو تیم است. حمید استیلی سرمربی تیم شاهین بوشهر در مصاف با تیم شهرداری تبریز که هدایت آن را حمید درخشان برعهده دارد، به یک پیروزی خانگی می اندیشد. البته شهرداری هم نقشه‌های زیادی برای دیدار با شاهین دارد، تیمی که موفق شده ذوب آهن صدرنشین را متوقف کند، می تواند سودای شکست شاهین در بوشهر را در سر بپروراند و به رهایی از انتهای جدول فکر کند. این بازی برای هر دو تیم 6 امتیازی است، چرا که می تواند تیم پیروز را از جمع فانوس بدستان جدا کند.

پرسپولیس - نفت تهران

این هم یک جدال نفتی دیگر، البته بین دو تیم تهرانی پرسپولیس و نفت. پرسپولیس به دنبال دو پیروزی اخیر مقابل ذوب آهن و استیل آذین به یکقدمی صدر جدول رسیده و حالا این فرصت را دارد که در مصاف خانگی با نفت حداقل یک پله در جدول بالاتر برود. البته تیم دایی این مزیت را دارد که بعد از تیم‌های مدعی ذوب آهن و استقلال به میدان می‌رود و می تواند با بررسی تمام جوانب برابر تیم حسین فرکی صف‌آرایی کند.

تیم نفت که از حیث تعداد تساوی (هشت مساوی) گوی سبقت را از دیگر تیم‌های لیگ برتری ربوده است در مصاف با پرسپولیس نیز قطعا به دنبال حداقل امتیاز خواهد بود. این تیم در حالی مقابل پرسپولیس صف آرایی می کند که مدافع تاثیرگذار خود "مارسیو خوزه" را در اختیار ندارد. از سوی دیگر تیم پرسپولیس در غیاب غلامرضا رضایی و حمید علی عسگر، بازیکنان تیم امید ایران به میدان می رود.

- برنامه دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 13/8/89

* ملوان بندرانزلی - فولادخوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان

جمعه - 14/8/89

* راه آهن شهرری - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* سایپای البرز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* شاهین بوشهر - شهرداری تبریز، ساعت 16، ورزشگاه تختی بوشهر

* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 25 امتیاز

2- استقلال تهران 24 امتیاز - تفاضل گل 7+

3- پرسپولیس تهران 24 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- سپاهان اصفهان 23 امتیاز

5- مس کرمان 20 امتیاز

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15- شاهین بوشهر 13 امتیاز - تفاضل گل 2-

16- استیل اذین 13 امتیاز - تفاضل گل 10-

17- شهرداری تبریز 11 امتیاز

18- پیکان قزوین 10 امتیاز

