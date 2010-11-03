به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، "خلف خلف اف" معاون وزیر امور خارجه آذربایجان در مراسم گشایش اجلاس گفت: "ما در جریان نشست امروز بر روی مابقی مسایل حل نشده کار خواهیم کرد".

به گفته وی، دیدار نمایندگان وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر پیرامون توافق بر سر پیش نویس موافقتنامه همکاری امنیتی در دریای خزر در یک فضای سازنده و در شرایط تفاهم متقابل در سطح بالا برگزار می شود.

شایان ذکر است که کشورهای حاشیه خزر در نوامبر سال 2003 کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را امضا کردند.

"محمد مهدی آخوندزاده" به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت کرده است.

خلف اف اظهار امیدواری کرد که موافقتنامه حاضر بستر خوبی را برای کشورهای ساحلی خزر برای تأمین امنیت این حوزه فراهم سازد.

وی افزود: "امیدواریم که بتوانیم سند مربوط به این موضوع را در نشست سران کشورهای حاشیه خزر مورد مذاکره قرار دهیم".

گفتنی است، نشست سران کشورهای ساحلی خزر در تاریخ 18 نوامبر امسال در پایتخت آذربایجان برگزار خواهد شد.