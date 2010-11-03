به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده صبح چهارشنبه در شورای اداری عشایر استان فارس گفت: برخی از عشایر با سختی امرار معاش می کنند و این حق را دارند که از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: تسهیلات بانکی باید به سمت استفاده این قشر راهنمایی شود.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود بیان کرد: استراتژی دولت بر حفظ هویت جامعه عشایر است و باید گفت امروزه در این جامعه تعارضاتی به وجود آمده که ناشی از نوین شدن الگوی زندگی بشر است.

احمدزاده با بیان اینکه نگاه به جامعه عشایری باید جامع و عالمانه باشد، تصریح کرد: از سال 86 تا به امروز بحث خشکسالی را شاهد هستیم که این مشکل به طور مستقیم به جامعه عشایری و اقتصاد آنها در ارتباط است چراکه اقتصاد این جامعه مبتنی بر دامداری است بنابر این باید الگویی کارآمد در این رابطه تدوین شود.

وی ادامه داد: نتایج این جلسات باید منجر به دو موضوع شود که در مرحله اول حفظ هویت و بافت فرهنگی و اجتماعی و دوم کارآمد سازی الگوی اجتماعی است.